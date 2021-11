Una socióloga musulmana se pronuncia sobre el uso del hiyab: "Cada mujer con hiyab en España sufre una discriminación"

Ghufran Khir Allah, doctora musulmana en sociología, ha explicado el significado del velo islámico. Lo ha hecho en un vehemente debate que le ha enfrentado directamente con Lucía, una musulmana conversa que ha querido incidir en el hecho de que "el noventa por ciento de las musulmanas en el mundo no llevan hiyab porque constituye una representación radical del Corán equiparable a la de las católicas que se ponen un cilicio".

Sin embargo, Ghufran ha rebatido a su interlocutora amparándose en la libertad que predica el Corán, así como en la Constitución Española que garantiza tanto la libertad religiosa como el derecho a la propia imagen.

"Para entender un signo cultural, hay que acercarse a la cultura a la que pertenece ese signo cultural", explica la socióloga apuntando que "el mayor error que se produce en las comunicaciones interculturales es que los expertos tomen el signo y lo analicen desde el marco mental en el que ellos procesan el mundo" porque "ahí pierden el significado del signo cultural", según afirma.

Estereotipos asociados al hiyab

Ghufran Khir Allah ha explicado que el hecho de llevar un hiyab implica la constitución de una serie de estereotipos con los cuales no se reconoce. "La gente piensa cosas de mí con las que no me identifico; la gente me trata y me entiende de una manera que no me pertenece", explica.

Precisamente estos estereotipos abocan en discriminaciones que, dice, sufren todas las musulmanas adscritas a la minoría cultural portadora del hiyab. "En España, cada mujer musulmana con hiyab sufre una discriminación a nivel indicativo y laboral", denuncia.

Tal vez fuera una discriminación el germen de su investigación sociológica para con el uso del hiyab en Occidente, o tal vez solo aspirara a romper con los estereotipos esgrimidos en torno a esta prenda, pero lo cierto es que Ghufran no ha querido ahondar demasiado en este asunto porque le resulta muy "doloroso".