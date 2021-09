El controvertido comentario del cura de Valdepeñas en contra de los musulmanes

LEER MÁS Mesa de redacción: El cura pedigüeño de Valdepeñas que triunfa en las redes

El cura de Valdepeñas, don Emilio Montes, no es la primera vez que protagoniza un vídeo que se ha vuelto viral por la controversia de sus sermones. El padre Emilio no duda en pronunciarse sobre todo tipo de temas, como por ejemplo contra los botellones durante la pandemia, las madres modernas, comparando la ciencia contra a Dios e, incluso, una vez criticó a sus fieles por no dar dinero en las misas.

Ahora, en plena crisis de Afganistán con la llegada de los talibanes al poder, el padre Emilio ha arremetido en contra de los musulmanes y también ha criticado las series turcas, que tan de moda están en nuestro país, como 'Mujer', 'Mi hija' o 'El secreto de Feriha', que se pueden disfrutar en en Antena3, Atreseries, Nova y Atresplayer.

A saber cómo estaríamos en España hoy si siguiéramos siendo musulmanes

El sacerdote ha comentado durante su sermón "a saber cómo estaríamos en España hoy si siguiéramos siendo musulmanes" y ha añadido a sus fieles: "Para haceros una idea simplemente con que miréis a Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Siria...".

Finalmente, ha terminado hablando sobre las telenovelas que más de moda están en España, las turcas: "Mirad Turquía, ahora que están tan de moda las series turcas que nos presentan todo tan maravilloso y tan bonito, pero no es tan bonito como parece".

Otras polémicas el cura de Valdepeñas

Esta no ha sido la primera vez que las declaraciones del cura de Valdepeñas han generado controversia en las redes sociales, por ejemplo, el de los botellones durante la desescalada una vez había vencido el estado de alarma en las que aseguró: "Las alegrías humanas son efímeras. ¡Bien, se ha acabado el estado de alarma, me voy de botellona, bien!" y continuaba diciendo sarcásticamente: "Botellona, pero a ver cómo estamos hoy de alegría después de la botellona de anoche".

Otra de las veces que ha sido protagonista en las redes sociales, fue cuando el padre Emilio criticó a 'las madres modernas': "Cuando éramos niños, cuando se caía el chupete, nuestras madres no hacían tantas tonterías. Le echaban un poco de agua y nos lo volvían a poner en la boca. No como ahora que lo esterilizan. Ahora están preocupadas en eso y sin embargo con tres años les dan un móvil para que jueguen, para que el niño esté entretenido, el móvil".

Incluso, el cura de Valdepeñas llegó a censurar a sus propios fieles por no dar dinero en la iglesia: "Algunos desde que yo llegué solo dan 6 euros, la parroquia tiene Bizum".