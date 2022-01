Simeone revela el emotivo vídeo que puso a sus futbolistas antes de ganar LaLiga en Valladolid

"Entendí que a partir de los 50 años tenía que contar que detrás del entrenador y del futbolista hay una persona. Es algo que he transmitido con normalidad. En casa dije que el fútbol es la vida y mi hija de 4 años se dio la vuelta y me dijo, no, tu familia es tu vida. Eso me hizo pensar", señala Simeone sobre el motivo por el que decidió realizar el documental sobre su figura.

Bromea sobre como encaja la derrota y asegura que en su casa ya saben lo que hay: "Si ganamos se come fuera y si empatamos o perdemos se come dentro. Si sabés festejar tienes que saber sufrir la derrota"

Ha creado una filosofía en la que sus futbolistas son fundamentales: "El cholismo se generó gracia a la ayuda de un gran club y muchos chicos que nos han ayudado a transmitir un sentimiento. Escucho mucho. Es la mejor manera de aprender y conducir. Yo llevo el coche pero el camino lo eligen ellos. Encontrar los futbolistas que tienen mucha conexión con lo que creo. Los que se enojan, rebeldes, me encantan. Terminan dando mucho". Reconoce que a la hora de hablar con sus jugadores es muy directo: "Soy como el médico que te dice.. 'viste que te estás muriendo'. Voy con la verda por delante. A Savic no le vi en condiciones de jugar ante el Valencia y se lo dije". Eso sí recalca que no es de enfados: "No me enfado, soy bastante conciliador aunque no me crean"

El año no es todo lo bueno que le gustaría pero mantiene una gran ilusión: "En un año que el camino es irregular, la sorpresa de la Champions puede aparecer". Recuerda Lisboa 2014: "El gol de Ramos fue un golazo. Hay cosas que no se pueden solucionar pese a que lo busca. Nos ha hecho daño aquel gol porque nos privó un título que teníamos a tres minutos. Admiro a Ramos, su vida se la dio a nuestro rival y tenemos admiración por el futbolista que es".

El vídeo de motivación para ganar LaLiga

"No es fácil para el Atleti salir campeón. Lo que tenemos que hacer es que los títulos vengan más rápido pero se necesita tiempo", señala y revela el vídeo de motivación que puso a sus jugadores antes del encuentro ante el Valladolid que les dio LaLiga la pasada temporada: "Hice un vídeo de todos los futbolistas que decían quiero salir campeón. La motivación era ellos mismos. Les dije que se acoraran que cuando llegaron querían eso. Y lo buscaron. En Valladolid tenían en la mano eso que buscaban"