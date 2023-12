El segundo duelo musical de Edu Pidal y Rocío Martínez en Pasapalabra con la pista más complicada de la historia

La victoria de Edu Pidal en el primer duelo musical de Pasapalabra ha calentado la revancha en el segundo programa de ambos en las tardes de Antena3. Edu se frotaba las manos disfrutando de su dulce victoria y Rocío ya advertía a su compañero en la radio y rival en Pasapalabra: "Cómo me vuelva a ganar otra vez, no solo me va a recordar en Radioestadio noche que es más joven que yo... también que me ha ganado todos los duelos musicales". Un dardito para empezar.

El guion ha seguido el de la primera tarde. Un raudo Edu ha presionado el pulsador al poco de sonar la música. Su tarareo parecía indicar por dónde iban los tiros, sin embargo ese "na na na na naaa" se ha convertido en un "no". Su gozo en un pozo. Turno para Rocío que dejaba caer por si colaba, si era del 'Dúo Dinámico' pero esta vez no ha entrado. Nos íbamos a la segunda pista.

Es una frase "I will always want you for my sweet heart". "Te querré siempre para mi dulce corazón", traduce Roberto Leal para los menos amigos de la lengua de Shakespeare. Esta vez es Rocío la que pulsa. Pero la inspiración no ha llegado.

Tercera pista en la que suena un poco de la canción. Rocío lo ha intentado un poco pero Edu seguía en su "nananana" de la primera pista. Y para cerrar la prueba, probablemente hemos llegado a la pista más enrevesada de la historia del concurso. Muestran el título desordenado de la canción. Se hace el silencio y aparece el letro con dos palabras, "Carol, OH!". Edu se adelanta en el pulsador y en un alarde de inspiración se lanza y resuelve, "Oh, Carol". Y con esta dos de dos para el presentador de Radioestadio noche que pone tierra de por medio con su compañera en los micrófonos de Onda Cero.