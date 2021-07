La inédita sanción de Roberto Leal a un concursante en Pasapalabra por hacer trampas

LEER MÁS Anna Castillo desvela en El Hormiguero cómo fue grabar una escena de orgía

Javier, concursante de 'Pasapalabra' se llevó una reprimenda del presentador del programa después de que, durante la prueba '¿Dónde están?', optara por agotar el tiempo en lugar de dar una respuesta, como suele ser habitual.

La prueba transcurrió con normalidad mientras el concursante, y sus compañeros del equipo naranja, la cantante Ana Torroja y el actor y humorista Leo Harlem, intentaban adivinar las nueve palabras escondidas en las casillas, hasta que llegó el turno de Javier con 13 segundos por delante.

El nuevo aspirante al bote había resuelto más de la mitad y, a cuatro segundos del final de la prueba, se quedaba pensativo y no contestaba ni una pregunta más. A pesar de que parecía haberlo hecho de forma involuntaria, el concursante le reconocía a su compañera, que se quedó en silencio de forma premeditada. "Mejor porque así empatamos. Si hubiera fallado habría perdido todos los segundos".

"No se puede hacer esto, son las normas de Pasapalabra"

Una pequeña trampa que no pasó por alto Roberto Leal, quien reprochó su estrategia para posteriormente quitarle todos los segundos que había obtenido durante la prueba. "Realmente habrían sido cinco aciertos, pero el último te lo tengo que dar como error porque acaba de ocurrir una cosa, que has tardado más de cuatro segundos en responder", le dijo el andaluz en una decisión inédita, ya que nunca se había producido una sanción similar en el programa.

"No se puede hacer esto, son las normas de 'Pasapalabra', es verdad que no había pasado nunca. Cuando no tenéis tiempo, un cronómetro o un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar el resultado, por lo tanto, tienes cero aciertos", continúo Leal.