Salen a la luz las imágenes de la fiesta ilegal del coordinador de Ciudadanos en Soria con Leticia Sabater

LEER MÁS Dimite el líder de Ciudadanos en Soria tras organizar una fiesta ilegal a la que acudió Leticia Sabater

Salen a la luz las imágenes de la supuesta fiesta ilegal en un local de Medinaceli, en Soria. En ellas se puede ver a unas 20 personas, entre ellas a varios políticos y a Leticia Sabater, cantando el cumpleaños sin mascarilla y sin cumplir con la distancia mínima de seguridad.

Tras conocerse los hechos, el coordinador de Ciudadanos en Soria, Rubén Morales, anunció su dimisión, ya que es uno de los políticos que aparece en las imágenes. Además, es el propietario de 'El cielo de Medinaceli', local en el que supuestamente se celebró la fiesta con motivo de su cumpleaños.

No fue el único político en estar presente. En la fiesta también estaba José Soriano, alcalde de Medinaceli. Ha asegurado a 'Espejo Público' que él era "un comensal más y no era partícipe de ninguna fiesta ilegal". Asimismo, ha indicado que el restaurante "estaba abierto en un horario permitido y no ha hecho nada ilegal y no cree que deba dimitir".

Por su parte, el coordinador de Ciudadanos en Soria, Rubén Morales, ha declinado hacer cualquier manifestación pública y, pese a haber dimitido, desmiente que en su local se haya celebrado una fiesta ilegal.

Entre las personas reconocidas en las imágenes de la fiesta, se puede ver a Leticia Sabater. La cantante ha hablado sobre este tema en 'Espejo Público' y le ha contado a Susanna Griso que durante la cena se levantó a pedir una copa de vino a la barra y en ese momento aparecieron 2 o 3 personas para pedirle una foto. "Algunas tenían mascarilla y otras no", indica.

En cualquier caso, ha negado que participara en una fiesta ilegal y sostiene que ha habido demasiado revuelo cuando se cumplió "en todo momento" con las restricciones de seguridad frente al coronavirus.

Algunos vecinos afirman que el local ha celebrado más fiestas

'Espejo Público' se ha puesto en contacto con varios vecinos de la localidad, quienes, fuera de cámara, han confirmado que durante los últimos meses se han celebrado varias fiestas en este local.

Además, comentan que Leticia Sabater es imagen del local de Morales, por lo que mantiene una estrecha relación con él. Algo que la cantante le negó a Susanna Griso.

La fiesta se celebró el pasado 26 de marzo, pero las imágenes no se habían hecho públicas hasta este momento.