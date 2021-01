¿Quién es Ana Peleteiro? Los orígenes y el lado más personal de la concursante de El Desafío

Hasta ocho famosos se enfrentan a complicadas pruebas en El Desafío, programa que se estrena en Antena 3 este viernes 15 de enero. Roberto Leal presenta este particular duelo entre rostros muy conocidos.

Entre ellos se encuentran Pablo Puyol, Kira Miró, David Bustamante, Jorge Brazález, Gemma Mengual, Jorge Sanz, Ágatha Ruiz de la Prada y Ana Peleteiro, conocida deportista que se lanza a este nuevo reto.

"Hay pruebas que están muy chulas y, en mi caso, me van a ver haciendo cosas que nunca he hecho. Está siendo toda una experiencia", cuenta Ana Peleteiro sobre El Desafío, del que añade que está suponiendo un "respiro" en su día a día.

25 años recién cumplidos y nacida en Galicia

Ana Peleteiro tiene 25 años prácticamente recién cumplidos. La joven deportista nació en Ribeira, una aldea ubicada en La Coruña, y poco después fue adoptada. "Yo soy gallega al 100%. Mi madre biológica es gallega, mi padre biológico no sé quién es", afirmó en una entrevista en La Voz de Galicia, donde explicó que también tiene raíces de África.

"Me gustaría ir a África, conocer mis orígenes, pero no busco a mi familia biológica. Cuando tenga hijos, quiero poder explicárselo. Siempre supe que era adoptada, pero mis padres no tenían más información y no podían contarme más".

El portugués Nelson Évora, su pareja sentimental

El portugués Nelson Évora, de 36 años, es la pareja de Ana Peleteiro. Los dos pertenecen al mismo equipo y se conocieron en Guadalajara, donde la joven atleta tiene su residencia desde 2016.

Nelson Évora también es especialista en triple salto y compite para Portugal, teniendo ya en su bagaje personal el oro olímpico en dicha especialidad en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el oro mundial en Osaka 2007.

Los dos viven juntos, aunque han tenido que vivir el confinamiento desde dos lugares distintos. Mientras Nelson se encontraba en Portugal sin poder regresar, Ana Peleteiro permaneció en su domicilio de Guadalajara.

Vida profesional

Ana Peleteiro es la actual campeona europea en pista cubierta en la especialidad de triple salto. Con solo 16 años, logró el campeonato mundial júnior de triple salto al batir la mejor marca europea en categoría juvenil -un salto de 14,17 metros-.

En 2019, logró el oro olímpico en Glasgow. Con un salto de 14,73, Peleteiro se proclamó campeona de Europa en pisa cubierta en su especialidad. Ahora, mientras se prueba en el programa El Desafío, se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio, que previsiblemente se disputarán este verano dependiendo de la situación epidemiológica por el coronavirus.

Tokyo, una de sus pasiones

Casualmente, la mascota de Ana Peleteiro se llama Tokyo. "Se pasa todo el día dando besos a diestro y siniestro y os juro que lo amo", escribió la deportista en una de sus publicaciones en Instagram, en la que aparecen varias instantáneas con su perro.