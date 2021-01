Juan Muñoz carga contra José Mota, su excompañero de Cruz y Raya: "Es mala persona, su corazón lo tiene en el banco"

Juan Muñoz y José Mota fundaron en 1987 el dúo cómico Cruz y Raya dos años después de conocerse en el servicio militar obligatorio. Lograron el éxito y fueron reconocidos como dos de los mejores humoristas del país y prueba de ello son los numerosos 'sketches' que protagonizaron durante años.

Esa unidad que mostraban, sin embargo, parece que no trascendió la pantalla, al menos durante estos últimos años. Juan Muñoz ha concedido una entrevista a la revista Semana en la que ha cargado duramente contra el que fue su compañero de chistes: "No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota".

Asegura que Mota ha sido "incapaz" de darle el pésame

Muñoz ha arremetido contra el cómico por "haber sido incapaz" de darle el pésame por la muerte de su madre Teresa, que falleció hace un mes a los 76 años a causa de una infección en el riñón: "Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años".

Ha reconocido que Mota es mala persona y que, a pesar de ser el padrino de su hijo, nunca se ha preocupado por él: "Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión. José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero".

¿A qué se debe ese rechazo?

Muñoz ha asegurado que Mota era mecánico de panadería cuando le conoció y que él, sin embargo, estudió Arte Dramático, habla tres idiomas, toca el piano y la guitarra y ha dirigido dos películas: "¿Quién se cree que es? Le falta humildad. Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue.

Ha reconocido no saber a qué se debe ese rechazo por parte de Mota porque, según él, nunca le hizo "el menor daño": "Llevamos diecisiete años sin Cruz y Raya, un dúo que funcionaba a la perfección, y mucha gente me pregunta todavía el por qué de aquella ruptura. No sé qué contestar".

Sobre si le ha llamado para apoyarse en él en estos momentos tan duros, ha contestado: "¿Para qué? No merece la pena. Además, me tiene bloqueado. Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos. Es más, hay un dicho: "no tiene más parientes que sus dientes". Le califica perfectamente".

Afirma que su "prepotencia duele"

Muñoz ha negado que sus antiguas adicciones hayan sido el motivo por el cual Mota se distanció de él: "¿Por fumarme un porro diario? Ahora es que ni fumo, estoy fuerte y cuidándome mucho. Gracias a Dios, aquella adicción está superada desde hace cinco años, y el tabaco hace tres. Estoy completamente limpio. Yo conocí a un José con el que me divertía y ahora veo en él a un tipo al que no conozco de nada".

Asimismo, se ha definido como una persona no rencorosa, pero ha reconocido que la actitud de Mota hacia él le ha "tocado mucho la fibra": "Su prepotencia y subida de tono duelen aunque no quieras".