¿Quién es Almudena Amor? Conoce el lado más personal de la actriz revelación del momento

Los sueños se cumplen y si no, que se lo digan a Almudena Amor, quien con 27 años ha aterrizado en la gran pantalla tras su participación en dos películas de éxito, ‘La abuela’ y ‘El buen patrón’, seleccionadas para obtener la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián 2021. Graduada en Publicidad y con un máster en Diseño, la madrileña desveló en ‘El País’, el momento en el que decidió ser actriz.

Amor estaba sentada en la puerta de un club nocturno cuando un “tipo con acento argentino” se le acercó y le preguntó a qué se dedicaba. “¿Tú qué crees? ¿De qué tengo cara?”, respondió la joven, a lo que el chico le contestó: “De actriz”. “Fue una tontería. Pero me di cuenta de que eso era lo que realmente quería y de que la única persona que me había dicho que no podía hacerlo era yo”, confesó en el periódico.

Y así es como Almudena Amor lo dejó todo para luchar por su sueño y conseguir un hito en el mundo del cine: ser nominada al Goya a la Mejor Actriz Revelación y nominada al Premio Feroz a la Mejor Actriz de Reparto, por su papel en ‘El buen patrón’, una película dirigida por Fernando León de Aranoa.

Los inicios de Almudena Amor en el mundo de la interpretación

El primer contacto de Almudena Amor con la interpretación fue cuando cursaba la ESO. Su instituto organizó unos talleres de teatro, que la llevaron a montar un grupo. Sin embargo, cinco años más tarde, empezó la carrera de Publicidad y dejó de actuar, salvo en algunos cortometrajes, anuncios publicitarios y videoclips.

Cuando terminó sus estudios, y al darse cuenta de que lo que quería estaba lejos de lo que estaba haciendo, se topó con un argentino que le abrió los ojos y siempre contando con el apoyo de su familia, se matriculó en el Estudio Corazza para formarse como actriz profesional. Posteriormente, continuó su preparación en la escuela de Mar Navarro.

Con trabajo, esfuerzo y mucho sacrificio, fueron llegando las pruebas de casting, y dos propuestas cinematográficas que la han llevado a que su sueño, se convierta en realidad.

Su primer salto a la gran pantalla

Antes de la pandemia de la Covid-19, Almudena rodó ‘Millones de años’, un teaser de Gonzaga Manso en el que conoció a su actual representante, Diana Ellerker, quien le propuso el casting para la película ‘La abuela’ de Paco Plaza, la cual se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián para optar por la Concha de Oro.

El film de terror psicológico, que fue estrenado en cines el pasado 5 de enero de 2022, tiene un trasfondo sobre la vejez que a Amor le resulta familiar, ya que ha sido criada por sus cuatro abuelos, de los que siempre habla con gran cariño y admiración.

Un debut por la puerta grande

Almudena Amor también es la protagonista de ‘El buen patrón', una película dirigida por Fernando León de Aranoa, que fue estrenada el 15 de octubre de 2021 y seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para representar a nuestro país en la edición número 94 de los Premios Óscar, en la categoría de Mejor Película Internacional; lo que supone un debut por la puerta grande en la industria cinematográfica para la actriz.

Además, el film también ha sido candidato para obtener la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián 2021 y le ha otorgado a la madrileña dos nominaciones: una al Goya a la Mejor Actriz Revelación y otra al Premio Feroz a la Mejor Actriz de Reparto.

Cerró su cuenta de Instagram para evitar distracciones

Durante los rodajes de ‘El buen patrón’ y ‘La abuela’, Amor desapareció de Instagram para evitar distracciones: “Lo que busco es expresar una parte de mí. Cuando no lo tuve me di cuenta de que yo era más que un Instagram. Ahora me hace ilusión compartir historias y tener ese espacio para mostrar mis fotografías. Soy fotógrafa amateur y capto imágenes analógicas que me encanta enseñar”, contó en la revista de moda ‘In Style’.

Su experiencia en el mundo del modelaje: “No me sentía cómoda”

Remontándonos nuevamente a años atrás, Almudena trabajó con 17 años como modelo para “ganar un dinerillo”. Sin embargo, ha reconocido en algunas ocasiones que no se sentía cómoda con lo que le rodeaba: “No sabría cómo explicarlo, pero no era yo misma”.

“Hay un punto en el que buscas satisfacer la mirada ajena. Ahora el abanico se va ampliando más, pero entonces, hace diez años, todavía tenías que entrar dentro del canon. No me sentía libre, o al menos no percibía esa libertad que puedo sentir como actriz. Ahora soy yo, me muestro tal cual y no siento que quiera cumplir con lo que esperan de mí. Disfruto más”, manifestó la actriz en ‘In Style’.

Curiosidades de la actriz

Amor ha captado la atención de los medios de comunicación y gracias a sus diversas entrevistas, hemos podido conocerla y descubrir que entre el cine y la televisión, se queda con el cine, especialmente el cine de autor, aunque no se cierra a nada.

La actriz también canta y le gusta bailar danza contemporánea. Le encanta la libertad y reivindica el discurso de ser siempre uno mismo. Además, recurre a sus recuerdos y a la música para conectar con las emociones que necesita para meterse en la piel de sus personajes. Por ejemplo, en ‘El buen patrón’, “Bad Bunny la preparó para su escena de sexo con Javier Bardem, y Sinatra amenizó el rodaje con Paco Plaza”, según reconoció en ‘El País’. Almudena se declara fan incondicional de la verdad en el trabajo.

Aunque es de Madrid, la familia de Amor procede de Lagartera, un pueblo de Toledo, y están muy orgullosos de ella, especialmente sus abuelas, quienes querían ser artistas y están viviendo su sueño a través de su nieta. Su entorno la describe como natural, auténtica y muy trabajadora. Así es Almudena Amor, una actriz que ha llegado al cine español para quedarse.