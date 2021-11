Paula Badosa, sobre la depresión que sufrió: "Cuando las cosas no van bien piensas que no vales para nada"

Paula Badosa, que a sus 23 años ha hecho historia al convertirse en la primera española en ganar el torneo de Indian Wells ha visitado 'El Hormiguero 3.0' antes de viajar a Guadalajara donde disputará el torneo de Maestras desde el 10 de noviembre al 17. La catalana repasó su reciente título, relató sus momentos más complicados en el tenis y las dificultades por las que ha pasado hasta llegar a la élite.

"Tenía miedo de salir a la pista. Sufrí mucho. Desde muy pequeña amaba este deporte y quería ser tenista como fuese. Soñaba con estar entre las mejores del mundo y quería eso sí o sí. Las cosas no me estaban yendo como esperaba", explicó Badosa y aseguró que desde muy joven se le pusieron "muchas expectativas" tras ganar Roland Garros júnior.

"Esperaban que al año siguiente triunfase. No fue el caso y tuve muchos miedos, ansiedad. He tenido que pasar ese proceso", contó. La tenista denunció la excesiva presión que hay sobre las jóvenes deportistas. "Hay mucha gente que no es consciente de lo que se pasa para llegar hasta arriba. He sufrido esa ansiedad y he pasado por momentos de depresión de que te bajan la confianza".

"Cuando las cosas no van bien piensas que no vales para nada"

"Cuando las cosas no van bien piensas que no vales para nada. Al final el deporte de élite con 18 años tienes que estar preparado mentalmente para cosas que al final en otro trabajo tienes margen, hasta los 35-40 puedes seguir triunfando", añade.

En el tenis al ser un deporte individual cuando pierdes un partido que no esperas, empieza a fallar la confianza y "te entra ansiedad", resalta y dice que al haber tantos partidos y entrenar todos los días "vas un poco siempre al límite".

En la entrevista de Pablo Motos, Paula Badosa ha confesado cómo sufre los partidos que se alargan a más de tres horas, con la tensión y los nervios a flor de piel."Pasas por muchas cosas durante los partidos. No es como otros deportes, que vas 4-1 y puedes llevarlo de otra manera".

Sobre su título en el Master 1000 de Indian Wells ante Azarenka. "Fue mezcla de todo. Fueron tres horas de partido, después de muchos años luchando y muchos procesos. Fue una sensación de alivio y haber cumplido tus sueños", destacó la tenista barcelonesa.

Es una ilusión enorme disputar el torneo de Maestras con Muguruza

La próxima semana, Badosa disputará las WTA Finals con las ocho mejores raquetas del mundo, entre las que se encuentra Garbiñe Muguruza. "Es muy guay porque hacía más de 20 años que no había dos españolas. Compartir algo así con ella que es una grande para mí es una ilusión enorme", comentó.

La catalana dijo es una persona "muy tímida" y admitió que tuvo algún momento de nerviosismo en el pasado cuando se encontraba con Rafa Nadal. "Me intimida muchísimo, porque ha ganado muchísimo, y cuando me venía a saludar en algún torneo yo me ponía muy nerviosa y me escondía, que no me viera".