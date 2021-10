Paula Badosa: "Siento mucho orgullo por todo lo que he superado para llegar aquí"

LEER MÁS Paula Badosa gana Indian Wells al derrotar a Victoria Azarenka

Paula Badosa nos relata lo duro que fue imponerse a Azarenka: "Sufrí bastante. Estuve tres horas luchando en la pista y la rival en cada pelota me iba exigiendo". Pese a la alegría no ha tenido tiempo para celebrarlo: "Me encantaría decirte que lo he celebrado a lo grande pero estoy viajando. Nada más salir cogí un coche a Los Ángeles que son dos horas y media y ahora en el aeropuerto. Pero lo celebraremos cuando esté en casa. Pero bendito problema, estoy encantada de estar estresada por esto".

"Es como una satisfacción y orgullo de todo lo que he superado en mi vida y eso recompensa esos momentos. Ha sido un proceso largo y duro. Sigo siendo muy joven. De niña se habló mucho de mí y no estaba preparada para esas expectativas. He necesitado madurar y encontrar al equipo perfecto para poder rendir", confiesa tras haber declarado que ha padecido depresión. Cree que en España se inflan mucho las expectativas: "Pienso que enseguida se ponen expectativas muy grandes y todo sabe a poco. Unas semifinales saben a poco en España. La prensa en eso es complicada. Antes sufría más pero ahora lo acepto e intento estar más aislada de esos comentarios"

Ha vivido una temporada con muchos cambios, entre ellos el de entrenador: "He cambiado bastante de entrenadores. No me gustan mucho los cambios y cuando lo hago lo hago porque lo siento de verdad. Con Jorge he encontrado un gran balance de entrenar duro y tener estabilidad". Una Badosa que ha hecho historia: "Me hace mucha ilusión ser la primera española en ganar Indian Wells, es muy especial"

Y pese a esos malos momentos, nunca pensó en dejar el tenis: "Lo pasé muy mal pero me mantenía el sueño de poder estar entre las mejores del mundo. Me despertaba motivada para entrenar aunque las cosas no me estuvieran saliendo bien"