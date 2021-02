Pau Donés, en su última entrevista: "Cuando aceptas que la muerte va contigo estás más tranquilo"

Pau Donés, el vocalista del mítico grupo Jarabe de Palo y autor de La flaca nos dejaba a los 53 años y tras varios años de lucha contra el cáncer el pasado 9 de junio. Jordi Évole visitó al cantante en su casa del Pirineo aragonés y mantuvo una interesante conversación con él pocos días antes de su muerte. 'Eso que tú me das' es el resultado de esa conversación.

"Me aterroriza ver miedo en los demás"

Pau Donés le admite a Jordi Évole que ya no sentía miedo, más allá del que le produce que pueda pasarle algo a sus familiares. "Es terrible, el miedo es fatal", asevera Donés. "Veo el miedo en la gente y me aterroriza", reflexiona. Donés, que cree que la gente tiene "miedo a las cosas, a decidir, a querer y a que le quieran" y considera que eso "bloquea y te corta la libertad de ser tú mismo".

El miedo a la muerte

El cantante explica a Évole por qué ya no tiene miedo: "Desde el momento que aceptas que la muerte va contigo y que no es malo, si no algo que va contigo, te quedas mucho más tranquilo". "Es como cuanto tu novia te dice que estás muy guapo, y te quedas más tranquilo, porque sabes que ella lo piensa, te lo ha dicho", apunta divertido Donés esta profunda comparación.