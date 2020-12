Pau Donés nos hace un regalo póstumo: el videoclip de 'Misteriosamente hoy'

Casi medio año después del fallecimiento del músico y líder de la banda Jarabe de Palo, Pau Donés, el grupo cumple uno de los deseos del artista. Lanzan el videoclip de 'Misteriosamente hoy', una grabación en el que el compositor de la legendaria 'La flaca' nos transmite calma, felicidad y aprecio por las cosas sencillas de la vida. El vídeo lo grabó junto a su perro Fideos en el Valle de Arán, y lleva grabado a fuego el optimismo que caracterizaba al aragonés.

El videoclip, al principio, muestra un testimonio del cantante: Mayo 2020. Valle de Arán (Lleida): "… simplemente me gustaría hacer un video en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada… simplemente eso, sin más, Fideos, yo y la montaña…conseguir transmitir esa sensación me haría feliz..."

Pau Donés

Videoclip de 'Misteriosamente hoy'

Aquí puedes ver el videoclip de 'Misteriosamente hoy completo:

'Tragas o escupes'

'Misteriosamente hoy' es un tema más del álbum 'Tragas o escupes', cuyo primer tema, 'Eso que tú me das', se convirtió en la canción de este pasado y extraño verano, y sobre todo, en la canción con la que Donés se despedía de todos con un mensaje de alegría antes de fallecer de un cáncer de colón con el que batallaba desde hace años.