Jordi Évole: "La entrevista de Pau Donés me ha reconciliado con muchas cosas; es lección de vida"

En La Brújula hablamos con Jordi Évole, que estrena el documental 'Eso que tú me das', que grabó con Pau Donés antes de morir, en la que el cantante enseña una nueva lección de vida.

En dicho documental se puede apreciar una imagen de una persona feliz y sobre todo en paz, en la que se despide de toda la gente. Y esos detalles tan personales que no se pudieron ver son los que comparte Jordi Évole en esta entrevista en La Brújula con Juan Ramón Lucas.

Évole reconoce que "Pau y yo ya llegamos llorados a la charla. Era una persona con la que tenía una amistad pero que siempre que nos veíamos estábamos muy bien". Señala que "esta charla me ha ayudado mucho y sólo puedo decir que Pau me ha hecho un regalo enorme que me ha reconciliado con muchas cosas".

También puede interesarte:

'Eso que tú me das', el documental de Jordi Évole sobre Pau Donés, se estrena el 30 de septiembre