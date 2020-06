La emotiva despedida de Julia Otero a Pau Donés: "Buen viaje, buen surfeo"

Pau Dones ha fallecido a los 53 años causa de un cáncer de colón contra el que ya llevaba luchando años. Nos ha dejado el tema ' Eso que tú me das' como despedida. La canción es un adelanto de 'Tragas o escupes', el disco que Jarabe de Palo preveía sacar en septiembre.

Antes de su penúltimo concierto en Tarragona, Pau Donés aseguraba: "lo fascinante de la aventura de no subirse a un escenario después de 20 años,es no tener planes". "El dónde, cómo y qué es lo mejor, el no plan", decía Donés en Julia en la Onda."La idea es tremenda, una vida sin planificar", reflexionaba. En aquella entrevista, Pau Donés le confesaba a Julia Otero que quería aprender a bailar y surfear "a sus 52 años".

"No volví a llamarle después de aquella entrevista", asegura Julia Otero. Sin embargo, añade que conoce que Donés le dijo a un buen amigo, que le preguntó por su deseo de aprender a surfear después de admitirlo en Julia en la Onda, que no se iba a morir hasta que aprendiera a hacerlo. Otero, lamenta que a pesar de no volver a hablar con él, cada día le llegaban noticias de que su estado era peor. "Ha pasado sus últimos días rodeado de sus mejores amigos y de su hija Sara", recuerda. "Buen viaje, Pau. Buen surfeo", se ha despedido la presentadora de Julia en la Onda del compositor catalan.

