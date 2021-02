Pablo Motos vuelve a El Hormiguero después de que él y su contacto dieran negativo en COVID-19

Este lunes Nuria Roca nos sorprendió a todos al presentar ella el exitoso programa de Antena3, 'El Hormiguero 3.0', en lugar de Pablo Motos, que faltó a su cita por primera vez en 15 años. Y es que, según explicaba, el presentador había estado en contacto con un positivo por coronavirus y, por lo tanto, tenía que permanecer aislado a la espera del resultado de la prueba PCR.

Ha sido el propio presentador el que a través de sus redes sociales ha confirmado que tanto él como su contacto han dado negativo en la prueba, por lo que volverá al programa este martes con normalidad. Motos comienza el vídeo anunciando que finalmente todo ha sido una "falsa alarma", ya que en el caso de haber estado en contacto con un positivo tendría que haber guardado cuarentena igualmente, tal y como dictan las medidas de seguridad decretadas por el Ministerio de Sanidad. Por ello, tras haberse realizado tanto él como su contacto las pruebas PCR ha confirmado que "en ningún momento han estado con el virus".

Asimismo, para tomar más precauciones, también se ha hecho una prueba pserológica y le darán los resultados a las 15 horas, pero señala que "no he estado en contacto con el virus, ni yo, ni mi compañero, ni nadie". Además, ha concluido el vídeo diciendo: "todo son buenas noticias y esta noche espero volver a estar en el programa".

Nuria Roca presentó El Hormiguero

Ante la ausencia de Pablo Motos, fue Nuria Roca la encargada de ponerse al mando de 'El Hormiguero 3.0', que tenía como invitado especial a Maluma, un gran reto que superó con mucho éxito. "Es un bonito regalo", dijo. Aunque a pesar de no poder acudir al plató conectaron con Motos para que él mismo explicase los motivos por los que no podía acudir: "Me da mucha pena pero, por primera vez en 15 años, no estaré en el programa".