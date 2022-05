Nacho Cano afirma que fue "utilizado" para "meterse con Ayuso" y defiende su gestión: "Es una valiente"

Nacho Cano visitó 'El Hormiguero', donde habló de su nuevo espectáculo 'Maliche', que tendrá lugar a partir del 15 de septiembre en Madrid.

La ubicación del show y la construcción de una pirámide azteca de 29 metros levantó polémica en la capital, llevando incluso la ubicación del espectáculo a la Asamblea de Madrid. Así lo explicó Nacho Cano: "Nos pareció buena idea hacer la pirámide porque el show va de aztecas y españoles, y además con paredes que amortiguaban el sonido. Pero eso se politizó y entraron otras energías que nada tienen que ver".

"Intentaron utilizarme para meterse con Ayuso, además de una manera ridícula", dijo Nacho Cano, que añadió que la normativa la llevaba Ciudadanos: "No son amigos de Ayuso, como es conocido, y son gente muy profesional. Se lo llevaron a la Asamblea, luego se juntó con que el acero subió de precio, pero no pasa nada".

Su gesto de agradecimiento a Ayuso

Nacho Cano también habló de su gesto de agradecimiento a Isabel Díaz Ayuso al recibir la condecoración de la Comunidad de Madrid: "Ser agradecido no es ser de izquierdas o derechas. Esta mujer ha hecho que en la ciudad podamos seguir teniendo trabajo y seguir con la vida. Gracias a que ella mantuvo los teatros abiertos, yo pude mantener los sueldos a la gente. Le dije lo que le expresaba la mayoría de la gente".

El artista también definió a la presidenta de la Comunidad de Madrid como "valiente": "Cuando el valiente hace algo así, ¿cómo te quedas si te dan la oportunidad de agradecérselo y no lo haces? ¿Se la juega por mí y yo no me la voy a jugar por ella, aunque sea un poco?".

Por último, Nacho Cano hizo referencia a la década de los 80, cuando "no había censura": "Si tú decías gracias a alguien decías gracias y no te metían en la derecha o la izquierda. Para mí, que vengo de esa época, me es muy desagradable que por agradecer a alguien, porque me da la gana, tenga que soportar que utilicen eso para ir a por esa persona".