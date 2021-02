Muere Dustin Diamond, 'Screech' en 'Salvados por la campana', a los 44 años

Fue uno de los actores más icónicos de los años 90. Dustin Diamond dio vida a 'Screech' en la comedia de adolescentes 'Salvados por la campana'. Según ha revelado su representante, Dustin Diamon, ha fallecido a los 44 años debido a un cáncer de pulmón que se encontraba en fase 4.

Diamond ha muerto después de que su estado "decayera notablemente en la última semana", ha indicado un portavoz del actor, Roger Paul, citado por la cadena NBC. "Fue desconectado del respirador para intentar llevarlo a una clínica para enfermos terminales. Cuando murió estaban junto a él dos personas muy cercanas", ha añadido.

El cáncer de Diamond trascendió a la opinión pública hace un mes, cuando su representante explicó que estaban intentando localizar la ubicación exacta y naturaleza de la enfermedad. Además, hace tan solo dos semanas el actor revelaba en sus redes sociales que padecía un tipo de carcinoma con metástasis en los pulmones y que había comenzado la segunda ronda de quimioterapia

El inolvidable 'Screech' en 'Salvados por la campana'

Empollón, gracioso y despistado. Así era 'Screech', el personaje que Dustin Diamond interpretó durante cuatro temporadas en la afamada comedia juvenil 'Salvados por la campana' en la década de los 90.

'Screech' era el amigo listo y divertido que siempre acompañaba a 'Zach Morris' (Mark-Paul Gosselaar), el chico guapo de 'pelazo' rubio, y que estaba enamorado de la bella 'Lisa Turtle' (Lark Voorhies).

La serie tuvo mucho éxito en los años 90, tanto, que contó con un 'spin off' y posteriormente con un 'ramake' en el que el actor participó durante 5 temporadas: 'Saved by the Bell: The New Class'.