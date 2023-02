Máximo Huerta revela qué le resultó paradójico de su conversación con Pedro Sánchez: "Empezó a hablar de él"

El escritor, periodista y exministro de Cultura y Deporte, Máximo Huerta, acudió anoche al Hormiguero de Antena 3 donde detalló el arranque de su pequeño librería en Buñol (Valencia) y su breve paso por el Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, contó importancia de la figura de su madre en su vida.

Huerta también refirió con todo detalle los acontecimientos que rodearon su dimisión después de haber sido ministro de Cultura y Deporte durante sólo una semana.

"Yo incluso a lo que me tocaba, renuncié"

Huerta batió el récord de mandato más breve del período democrático al ejercer como ministro durante sólo una semana. Durante la entrevista, bromeó con Pablo Motos sobre su sueldo durante aquella efímera etapa: "Mucha gente cree que tienes un sueldo vitalicio, Yo incluso a lo que me tocaba, renuncié. Yo no quería nada. Ni siquiera cargos que me ofrecieron después para quedar bien".

De esta manera confirmó Huerta que le ofrecieron tiempo después otros cargos como compensación. Uno de los cargos a los que el periodista se refiere es a uno en el Instituto Cervantes, según relató él mismo también en una entrevista con Risto Mejide en Viajando con Chester.

"Empezó a hablar de cómo le vería la historia en el futuro"

El escritor recordó que le pareció especialmente paradójica la actitud que tuvo con él el presidente Sánchez cuando en la primera reunión que tuvieron tras saltar toda la polémica que le abocó a la dimisión. Contó que Sánchez "empezó a hablar de él, de cómo le vería la historia en el futuro" y se puso a mencionar a expresidentes, "mira cómo acabó Zapatero, Aznar, González...todos acaban mal en política".

El exministro expresó su sorpresa por cómo Sánchez sólo hablaba de sí mismo y le preocupaba cómo quedaría él de 'cara a la galería', sin importarle la delicada situación por la que estaba atravesando Huerta.