Mask Singer: El Pavo Real y el Girasol quedan desenmascarados en la gran semifinal

La semifinal de 'Mask Singer: Adivina quién canta' iba a estar marcada por dos 'truelos' quedando eliminados dos famosos al revelar su identidad bajo las grandes máscaras.

En el primer grupo se encontraba el Camaleón, Catrina y el Pavo Real. Las pistas para poder desenmascarar al Camaleón eran que el éxito le llegó siendo muy joven y que el momento más feliz de su vida fue cuando vio a sus tres tesoros por primera vez. La canción escogida ha sido el éxito de The Weeknd', 'Blinding lights'. El jurado, de forma unánime aseguraba que el famoso que se encontraba bajo la máscara era el chef Dabiz Muñoz.

Catrina, por su parte, revelaba que siempre ha tenido muy buen ojo para detectar el talento mientras sonaba de fondo la sintonía de 'La Voz', además, se le da muy bien bailar y que hay un lugar en el mundo que siempre se siente como en casa. Catrina interpretaba 'Rabiosa' de Shakira. Tras su actuación, mostraba a los investigadores una foto junto a Hillary Clinton.

El Pavo Real afirmaba ser un afortunado de la vida por tener la mejor pareja del mundo, que era muy fan de YouTube y que siempre estaba dispuesto a dar un paso adelante. El Pavo Real se atrevía a cantar el tema 'Physical' de la cantante británica, Dua Lipa. Al finalizar su actuación, mostraba una foto junto a Rosalía.

El Pavo Real era Pastora Soler

Tras someterse a votación del público y del grupo de investigadores, formado por Malú, 'Los Javis' y José Mota decidía desenmascarar al Pavo Real. La cantante que se encontraba bajo la máscara era Pastora Soler como venía prediciendo Malú.

La noche continuaba con el segundo 'truelo', enfrentando al Caniche, el Cuervo y el Girasol. Entre las pistas del Caniche se encontraba que una de las preguntas que más le molesta que le hagan es: ¿Pija se nace o se hace? Además comentaba que el protocolo es muy importante y que ha tenido a los entrenadores más exigentes a su lado. Interpretó un éxito de 'Guns N' Roses' y al finalizar, compartía una imagen junto a Orlando Bloom.

A continuación era el momento del Cuervo, quien aseguraba cuidar mucho su cuerpo y que siempre tiene dudas de qué decir a qué se dedica. Arrancaba homenajeando a Pau Donés con la canción 'Eso que tú me das' de Jarabe de Palo. Además, mostraba una foto junto a Leo Messi.

La última actuación del 'truelo' era la del Girasol, que decidió interpretar 'The show must go on' de Queen y, además, compartía una foto junto al que fuera secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, Kofi Annan.

El Girasol era Albano Carrisi

Tocaba someter a votación para ver quién iba a ser el siguiente desenmascarado, el Girasol fue el elegido, el famoso que se encontraba bajo la máscara era el cantante italiano Albano Carrisi.