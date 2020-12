El monstruo de 'Mask Singer' desenmascarado: Ambrossi y Vanesa Martín, acertaron

La quinta gala del programa 'Mask Singer: Adivina quién canta' de Antena 3 que consiste en averiguar que famoso se encuentra detrás del disfraz con una gran máscara concentra a miles de espectadores frente al televisor la noche del miércoles logro desenmascarar al famoso que se encontraba detrás de la máscara del monstruo, Fernando Tejero.

En esta última gala, el jurado formado por Vanesa Martín en ausencia de Malú, José Mota y los 'Javis' (Javier Ambrossi y Javier Calvo debían de desvelar la identidad que se encontraba tras la máscara del monstruo que interpretó el tema 'Relax' del cantante libanés Mika.

Las pistas que dio fueron: Vengo de un planeta con mucho arte. Me cuido y mucho. El deporte y yo vamos de la manita. En el terreno de juego y vestido de corto es donde he recibido mi mayor trofeo. Mis cinco ojitos brillan de felicidad cuando recuerdo a mi amor platónico. Se llama Ana Belén y todavía recuerdo mis nervios cuando compartí escenario con ella.

Soy el Monstruo de los pescaditos. Siento verdadero amor por el mar. La primera vez que lo vi, lloré tanto que parecía una fuente de cinco chorros. Y por último se dirigió a José Mota, ¿no te acuerdas de esos monstruosos días que pasamos juntos?

Vanesa Martín y Javier Ambrossi acertaron en su apuesta por Fernando Tejero, mientras que José Mota y Javier Calvo apostaban por Santiago Segura.

En una entrevista con Arturo Valls, Fernando Tejero ha relatado como ha vivido la experiencia ."La movilidad es súper reducida y te agobias todavía más", ha contado Tejero. "Me gusta muchísimo cantar y vi una oportunidad maravillosa para hacerlo. Me lo he pasado bomba mirando por los agujeritos".