El unicornio de 'Mask Singer', desenmascarado: Norma Duval

El tercer programa de 'Mask Singer: adivina quien canta' de Antena 3 fue seguido en la noche del miércoles por casi tres millones de espectadores convirtiéndose en líder absoluto y lo más visto de la noche. El programa consiste en averiguar a los diferentes famosos que cantan de forma anónima bajo una máscara. Durante la primera gala se reveló la identidad de Georgina Rodríguez, disfrazada de león y la de Pepe Navarro durante la segunda, que iba de pulpo.

Entre las actuaciones de este tercer programa se encontraba un unicornio cantando por Cher y posteriormente 'Poker face' de Lady Gaga, tema escogido para enfrentarse en duelo contra Catrina . El jurado, formado por Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo), Malú y José Mota no lograron desenmascarar a la vedette. Ambrossi aseguraba que era Tita Cervera, Javier Calvo apostaba por Barbara Rey, Malú dudaba entre Ángela Molina y Victoria Abril y José Mota apuntaba por Maria Estévez.

Norma Duval ha confesado durante una entrevista con Arturo Valls que lo que más ha disfrutado ha sido el anonimato "veías las caras de la gente y era muy divertido".

Además, otra de la gran sorpresa de la noche venía debajo del disfraz de mariquita, el jurado se quedó boquiabierto cuando reveló su identidad Mónica Carrillo, que interpretó la canción de 'Someone like you' de Adele. Roberto Leal y Eva González volvían a acertar en sus apuestas como ya lo hicieron durante el segundo programa con Pepe Navarro.