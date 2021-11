Lola Herrera, contundente contra Vox: "No entiendo que una mujer puede votarles"

Lola Herrera ha dado su opinión este sábado sobre el panorama político español en una entrevista. La actriz de 86 años ha aprovechado la ocasión para mojarse y dar su punto de vista sobre Vox o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al ser preguntada por la ideología de Carmen Sotillo, su personaje en la obra Cinco horas con Mario, la actriz ha arremetido contra el pensamiento de extrema derecha, expresando su rechazo a los partidos de esta ideología.

"Hay gente que echa de menos lo que hemos conseguido desde la Transición hasta aquí, de ganar como sociedad y cómo país. Hay cosas que no le viene bien a un sector de la sociedad, que es un partido político", ha explicado la actriz sin dar nombres concretos.

Herrera ha mostrado su sorpresa de que, hoy en día, haya gente que siga siendo de ultraderecha, en especial las mujeres: "Aunque no es excesivamente grande, a mí me asombra que haya tanta gente que no esté de acuerdo con todos los pasos que hemos dado. Como mujer no entiendo que otra mujer pueda votar a Vox".

En ese sentido, la actriz asegura que esta situación le desespera: "Yo no le encuentro ningún interés como ciudadana votar a la derecha porque no defiende mis intereses", ha confesado abiertamente.

Durante la entrevista, Herrera también se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la que ha dicho que "parece que ha descubierto la libertad": "hay que oír algunas cosas que de verdad....", ha añadido.