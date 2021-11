Karlos Arguiñano relata el drama familiar que sufre: "Mi mujer no sale de casa"

El popular cocinero Karlos Arguiñano ha mostrado su lado más desconocido, ya que, por primera vez, ha hablado de su vida privada y del momento familiar que atraviesa en su vida en la revista Semana. En concreto, de su mujer, María Luisa, quien por temor a la pandemia procura no relacionarse con nadie y apenas sale de casa.

Su mujer tiene pánico a contagiarse y extrema aún las precauciones como si a día de hoy todavía hubiera estado de alarma. Para los dos está siendo muy complicado, aunque él trata de volver a la normalidad poco a poco: "Se nos está haciendo muy largo, esta historia está siendo dura de verdad. Luisi, mi mujer, no sale de casa por la pena. Me dice 'tú sales mucho'" cuenta Arguiñano en la revista. Pero este no es el único cambio que han hecho en su rutina, el matrimonio no ve a sus nietos desde hace prácticamente un año, a pesar de que residen en la misma ciudad.

Aprovechad cada minuto de vuestra vida, no dejéis nada para mañana

Lanza una reflexión a los espectadores

El giro que ha dado su vida con la crisis sanitaria ha sido tan llamativo, que Karlos Arguiñano querido lanzar una reflexión a sus seguidores. Considera que se debe aprovechar al máximo cada instante y no dejarse nada en el tintero, por lo que quiere hacer pensar al resto. "Ahora que voy para los 73 años, ya os aviso, y más concretamente en este momento, aprovechad cada minuto de vuestra vida. No dejéis nada para mañana", afirma el cocinero.

Respecto a la situación de la pandemia procura que su entorno tenga una visión optimista, la misma que tiene él, pero no siempre lo consigue. Tanto él como su mujer están muy unidos a su familia y están convencidos que es cuestión de tiempo que la situación mejore y el riesgo desaparezca en algún momento.