El aplaudido discurso de Arguiñano contra Boris Johnson y el Brexit

Desde hace varias semanas, llegan noticias de Reino Unido acerca de la escasez de alimentos y combustibles a raíz de la falta de transportistas. Uno de los discursos más virales de los últimos días corresponde al presentador y cocinero, Karlos Arguiñano, que quiso comentar la actualidad británica y mandar un mensaje al propio Boris Johnson.

Mientras preparaba uno de sus platos, comenzaba a charlar sobre la crisis en Reino Unido de desabastecimiento debido al Brexit: "Y los ingleses sin camioneros para repartir gasolina ni nada de nada. Estos del Brexit ese famoso en vaya lío se han metido, ¿eh? Es fácil echar a los trabajadores, sí. Les echas a los trabajadores, ¿y quién hace el trabajo? Ahí se ha notado que el trabajador es indispensable en la sociedad".

A continuación, ironizó sobre el primer ministro Johnson afirmando que es el "inglés ese, el presidente ese que tienen de la melenita rubia" y recordando que "lo que tiene bueno es el peluquero".

"No hay nadie que sea de una raza superior"

"Tienen lo suyo los ingleses, ¿eh? No digo todos, pero esos del Brexit... No sé, una sensación me dio como de raza superior. Pues no, no hay nadie que sea de una raza superior, nadie en el mundo", recalcaba el chef sobre esta situación.

Para acabar, Arguiñano lanza un fuerte alegato: "Hay más altos, más rubios, más fuertes, más pobres, más ricos... pero raza superior no es nadie. Si alguien no lo sabía, ya se lo he dicho yo. Hay algunos que se creen que son raza superior. ¡Pues yo digo que Gibraltar español! ¡Hala! A ver cuándo nos lo devuelven".