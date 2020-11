EN UNA ENTREVISTA EN LASEXTA

Julia Otero: “Creo que racionalmente sólo se puede ser republicano”

La periodista y presentadora de ‘Julia en la onda’ defiende que no es el momento de abrir el debate sobre monarquía o república en mitad de la pandemia. “Soy republicana, pero a mí no me molesta la monarquía si hace bien su papel”, ha afirmado.