José Luis Martínez-Almeida: "¿Por qué Madrid tiene que tener un trato tan diferente y tan discriminatorio?"

José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, comparte las palabras de Isabel Díaz Ayuso a la hora de afirmar que "Madrid está siendo notoriamente perjudicada por el Gobierno de Pedro Sánchez". Así se ha manifestado en una entrevista concedida a laSexta Noche, asegurando que, con los Presupuestos de Pedro Sánchez de este año y del anterior, se ha producido "una notable disminución de lo que son las inversiones en Madrid".

Los madrileños nos hemos cansado

"Le digo a Sánchez que en las elecciones del 4 de mayo se puso encima de la mesa que los madrileños nos hemos cansado de que, cuando pasa algo en España, el presidente del Gobierno siempre señale a Madrid", ha asegurado Almeida.

"En estos momentos, para el año 2022, un catalán se lleva en inversiones un 85% más per cápita que un madrileño, y no me quejo de que sea Cataluña, como tampoco me quejo de que sea Valencia o Galicia", afirma Almeida, que se pregunta: "¿Por qué Madrid tiene que tener un trato tan diferente y discriminatorio?". Para el alcalde, la presidenta de la Comunidad "está representando ese sentimiento de agravio que tenemos en Madrid".