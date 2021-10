Jordi Évole vuelve a sufrir un ataque de cataplexia en su visita a 'El Intermedio'

Jordi Évole ha vuelto a sufrir un ataque de cataplexia en directo durante su visita a El Intermedio a cuenta de un chiste del Gran Wyoming.

Aunque El Gran Wyoming hizo todo lo posible para no hacerle reír durante la entrevista, Évole acabó con los brazos y la cabeza apoyados en la mesa debido a un ataque de cataplexia.

Durante la entrevista, charlaban sobre las nuevas entregas del programa 'Lo de Évole', cuando Évole comentó la indignación de la extrema derecha por llamar albóndigas a las albóndigas veganas. Ese comentario provocó varias bromas y Évole, en un momento dado le dijo, pero, "¿por qué me faltas? Con el cariño que vengo a verte".

Después, el Gran Wyoming le dijo: "Y yo me tengo que estar callando porque me dicen que te voy a dar un pasmo, es mucha responsabilidad". Tras varias bromas y las carcajadas de évole, Wyoming exclamó "no me traigáis a niños burbuja, coño", lo que provocó el el ataque de cataplexia ya que no pudo reprimir la risa.

Entonces, el Gran Wyoming intentó despedir el programa sin éxito: "Me lo estaba pasando bien, pero vamos a tener que dejarlo".

Mientras Évole no podía parar de reír, Wyoming le decía: "Jordi, me vas a joder el programa"; "¡Que entre el SAMUR!", exclamó.

Varios minutos más tarde, Jordi Évole aseguraba que se encontraba en perfecto estado a través de las redes sociales.

¿Qué es la cataplexia?

La cataplexia es un trastorno neurológico asociado a la narcolepsia que se caracteriza por la pérdida súbita del tono muscular frente a emociones fuertes como pueden ser un ataque de risa, pánico, ira o estrés.

Los ataques suelen durar entre 30 segundos y dos minutos.