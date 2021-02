Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en pleno directo en 'El Intermedio': "¿Qué le pasa a este hombre?"

Jordi Évole visitaba el plató de 'El Intermedio' unos días antes del estreno de 'Esto que tú me das', el documental de la última charla con Pau Donés. En un momento del directo, cuando Wyoming realizaba algunas bromas, el periodista sufrió un ataque de cataplexia.

El propio Évole contó hace tiempo que sufre cataplexia, una enfermedad que consiste en la pérdida de tono muscular al reírse o experimentar otras emociones fuertes. Fue esto lo que le ocurrió al periodista en pleno directo de 'El Intermedio'.

Ante las bromas de Wyoming, Jordi Évole no pudo aguantar la risa y terminó apoyándose en la mesa mientras no paraba de reír. "¿Pero qué le pasa a este hombre?", preguntaba Wyoming en tono de broma, que tuvo que dar paso a publicidad mientras Évole reía apoyado débil sobre la mesa.

"Es una enfermedad muy jodida"

"Es un problema que tengo, me medico, pero tú me haces mucha gracia", reconocía después Évole, que aprovechaba para hablar de una enfermedad que sufren "muchas personas": "No me gustaría que la gente dijera que estamos frivolizando, es una enfermedad que existe y es muy jodida".

Momentos después, Wyoming preguntaba cuál era el miedo de Évole, a lo que éste volvía a bromear: "Tengo miedo a que me cuentes otro chiste y me vuelva a derrumbar. Estoy con precaución, aguantándome la risa".

El momento del ataque de Évole en 'El Intermedio'