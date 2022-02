Javier Bardem: "Estamos ante un tipo que su sentido imperialista está por encima del sentido común"

El actor Javier Bardem se ha unido este jueves a la manifestación que se ha convocado enfrente de la embajada rusa en Madrid para protestar en contra de la invasión a Ucrania. Según explica en 'La Sexta', el artista ha acudido "a título personal", para protestar expresar su "condena a este ataque tan absurdo, cruel y voraz por parte de Putin".

Bardem ha recordado que "todas las expectativas había diplomáticas han fallado" porque, dice en referencia al presidente ruso Vladimir Putin, "estamos ante un tipo que su sentido imperialista está por encima del sentido común".

Hemos llegado a un punto de inflexión donde las medidas económicas no han surgido ningún efecto

Según apunta Javier Bardem, "hemos llegado a un punto de inflexión donde las medidas económicas no han surgido ningún efecto" y censura la justificación que ha dado Putin para la invasión: "Me parece irónico que hable de desmilitarización y de desnazificación de Ucrania un personaje que tiene un perfil imperialista y absolutamente ultranacionalista".

Asimismo, afirma que Rusia "está violando la soberanía nacional de Ucrania". "Estamos hablando de la entrada en el belicismo, no se puede pasar por encima", declara y añade: "Creo que Ucrania, si no me equivoco, cedió a su armamento nuclear a cambio de una soberanía nacional que ahora putin está violando".

Bardem pide a Europa que acoja a los refugiados ucranianos

Además, el actor insiste en que "es importante que ahora Europa se haga responsable de la enorme ola de refugiados" y confiesa sentirse muy preocupado.