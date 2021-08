Fernando Grande- Marlaska defiende la legalidad de los "retornos asistidos" de los menores de Ceuta a Marruecos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, analiza durante una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta las críticas que ha recibido tras las devoluciones de los menores de Ceuta a Marruecos. Además, también ha explicado el plan de evacuación de Afganistán.

No son expulsiones, son retornos asistidos

Marlaska ha insistido en que lo que se ha hecho con los menores no acompañados que entraron en la ciudad autónoma de Ceuta en el mes de mayo, "no son expulsiones" sino "retornos asistidos" amparados por el "acuerdo entre el Reino de Marruecos y el Reino de España en el año 2007", aunque no entró en vigor hasta el año 2013, cuando se publicó en el BOE.

Asimismo, el ministro ha aprovechado para aclarar que es el Gobierno de Ceuta el que tiene la competencia y "el que asume la tutela de los menores extranjeros no acompañados". Por lo tanto, Grande-Marlaska incide en que tras analizar la situación de los menores y viendo su "interés superior", "adopta todas las medidas necesarias".

El objetivo es la tutela efectiva de los menores y garantizar su interés superior

Según recuerda el titular de Interior, "Ceuta ha trabajado durante tres meses para definir los perfiles de los menores" que habían entrado en mayo y "entendió razonable y oportuno" llevar a cabo estos retornos asistidos. Marlaska confirma que "todos están identificados y se hace un seguimiento de los mismos, haciendo una valoración de su vulnerabilidad" y una vez esto está hecho, "se ha determinado procedente que vuelvan a formar parte de su entorno personal y familiar".

Al ser preguntado sobre si además de la ley de 2007 se ha respetado también la ley de extranjería, Grande-Marlaska sostiene que se ha "respetado el ordenamiento jurídico en su conjunto" y aclara que harán lo que digan los tribunales, ya que el pasado lunes la justicia suspendió temporalmente las devoluciones y se dio un plazo de 72 horas hasta revisarse los procedimientos.

Crisis en Afganistán

Por otra parte, el ministro del Interior se ha pronunciado sobre la situación en Afganistán y se ha mostrado confiado en que la repatriación de los ciudadanos españoles y de los afganos que han colaborado estos años con las tropas españolas, será "lo antes posible".

El Gobierno español ya ha enviado dos aviones que se encargarán de la repatriación, el primero de ellos despegó el martes por la noche con destino Dubai, a la espera de que Estados Unidos dé el visto bueno para aterrizar en el aeropuerto internacional de Kabul, y el segundo avión ha salido esta mañana. "Lo importante es garantizar el regreso del personal diplomático, así como hacer todo lo posible para traer al conjunto de traductores, auxiliares...y que pueden estar en situación comprometida (...) Esperemos que la situación en el aeropuerto haya mejorado aunque sea mínimamente y que permita el vuelo entre Dubái a Kabul para la repatriaciones", ha declarado.