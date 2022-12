La dura crítica de Cristina Pardo sobre la reforma del delito de malversación: "Me parece obsceno"

Cristina Pardo ha criticado en 'El Hormiguero' la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez del delito de malversación. Según recuerda la periodista, el Ejecutivo "está suavizando el delito que afecta solo a los políticos, porque la malversación solamente la pueden cometer ellos".

"Lo de la malversación me parece obsceno", comienza diciendo Pardo y añade "no entiendo cómo están haciendo esto". Considera que se trata de algo "invendible" .

Es grotesco

Asimismo, la periodista asegura que "es evidente que lo están haciendo dentro de un pacto con ERC" y sostiene que "es que es grotesco decir que no es así". Censura que la intención del Gobierno de coalición es "para beneficiar claramente a personas con nombres y apellidos".

Por su parte, Pardo tira de hemeroteca para poner en evidencia a Sánchez. "Lo que parece que van a hacer es establecer una diferencia entre el que se lleva el dinero para él y el que no se lo lleva para él. Pero es que Pedro Sánchez llegó al Gobierno de España echando a Mariano Rajoy porque el PP había sido condenado por lucrarse de un dinero. No se había lucrado Mariano Rajoy o no le habían condenado por eso", recuerda.

Por ello, considera que "si eso mereció algo tan gordo como una moción de censura para que haya cambio de Gobierno, cómo puede la misma persona decirnos ahora que si no te lo llevas para ti no es tan gordo. Yo creo que esto es un error tremendo porque es suavizar un delito que afecta a los políticos".