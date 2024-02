La crítica de María Pombo a la canción de 'Zorra' de Nebulossa: "Estamos muy modernos…"

La canción elegida para representar a España en el festival de Eurovisión, 'Zorra', ha provocado la reacción hasta del presidente del Gobierno. Esta canción ha abierto un debate nacional por su letra y muchos han querido dar su opinión sobre la canción.

La influencer María Pombo también se ha pronunciado, pese a no haber escuchado la canción. Al ser preguntada sobre la canción, la pequeña de las hermanas Pombo ha asegurado que ya no le sorprende nada. "Bueno, es que ya sabemos que estamos muy modernos últimamente, o sea que ya no me sorprende nada", ha sentenciado para Europa Press.

Al parecer, el uso de la palabra zorra durante toda la canción, no le ha hecho mucha gracia a la influencer. Después, María Pombo reconoció que tendría que escuchar la canción para entender la utilización de esa palabra.

La canción de María Bas y Mark Dasousa, integrantes de Nebulossa, no ha recibido mensajes positivos por parte de personajes públicos, pero las críticas parecen no afectar en absoluto a Nebulosa.

Me la suda todo

La vocalista y cara visible del grupo ha asegurado que sé "la suda todo" y que no piensa dejar que le afecten los comentarios. "Tenemos una edad y las cosas ya las ves y las llevas de otra manera. No tenemos 20 años", declaró en la rueda de prensa posterior a su victoria.

La reacción de María Pombo a 'Zorra'