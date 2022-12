Los comentarios homófobos de Frank Cuesta: "Es antinatural”

Frank Cuesta vuelve a estar en el centro del huracán por unos comentarios homófobos en un vídeo que subió a redes hace unas horas y que borró poco después. Aunque el vídeo fue eliminado, los usuarios de Internet hicieron captura de los momentos más polémicos y ese extracto sigue corriendo como la pólvora por redes sociales.

El herpetólogo cargaba en el vídeo contra la diversidad sexual, de la que llega a decir que es "antinatural". Para justificar su comentario homófobo dice que hay que fijarse en la naturaleza, en el comportamiento de los animales para darnps cuenta de que la heterosexualidad sería lo normal.

El presentador de Wild Frank asegura en el vídeo que "tú pones una puta película ahora y son todo tías comiéndose los morros, tíos comiéndose los morros. Yo ya no veo un tío ni una tía nunca, que está muy bien".

Después, el presentador proseguía con que "de vez en cuando que un tío y una tía sea algo normal, que es que ya somos anormales, estamos siendo anormales". Además, tras este comentario contra la diversidad sexual, el herpetólogo comparaba sus argumentos con los comportamientos de los animales: "Pero, ¡vete a la naturaleza! ¿Qué busca el gallo, otro gallo o una puta gallina? ¿Qué busca el ciervo otra cierva u otro puto ciervo para darle por culo?".

Por si no fuera poco, Frank Cuesta llegó a justificar la homosexualidad entre los animales con que los perros que se ven en las ciudades se "follan" unos a otros porque no tienen perras y "en la guerra cualquier agujero es una trinchera".

"Yo me niego porque es antinatural"

Tras ello, el presentador de DMAX espetó una de las frases más controvertidas: "Ya no se puede en una puta película donde una tía diga: Me gusta un tío. Pues no: Me gusta un tío, una tía y aquel árbol. Me voy a follar al árbol. Y yo me niego porque es antinatural".

Frank Cuesta se justifica

Poco después de subir el vídeo, Frank Cuesta aseguraba que el vídeo había sido manipulado. "Me quieres etiquetar de homófobo, xenófobo, gordófobo, misógino y no sé cuántas cosas más... ¡Perfecto! Pero el daño que estáis haciendo a esta sociedad es brutal", decía.