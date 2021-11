Bertín Osborne pide el regreso del emérito "cuanto antes": "A Otegi aquí le hacen la ola y don Juan Carlos está en Dubái con los burkas"

El cantante y presentador, Bertín Osborne, se ha pasado este domingo por 'La Roca' y se ha manifestado sobre la situación del rey emérito Juan Carlos I. Para él, no se explica que todavía no haya regresado a España y considera que "debería volver cuanto antes". "Este es un país libre, pero hay cosas que se caen por su propio peso. No está imputado en nada, no sé qué hace allí", ha defendido.

En relación con las investigaciones que envuelven al exmonarca, el presentador recalca que Juan Carlos I debería dar explicaciones si así lo "siente", aunque no debería tener "problemas" para darla. "No sé si lo ha hecho mal, por qué lo ha hecho y con qué objetivos, pero si ha hecho algo mal no estaría de más que lo explicara y si tiene que tener responsabilidades que las tenga, pero que se vaya al exilio... todos sabemos que hay muchas presiones", ha reconocido.

Osborne ha aprovechado su visita para comparar al emérito con el político de EH Bildu, Arnaldo Otegi, enfatizando el trato diferente que se les da: "Otegi, el de Batasuna, se pasea por aquí y la gente le hace la ola, y don Juan Carlos allí en Dubái con los burkas. No me parece una cosa equilibrada".

En definitiva, para el cantante es imprescindible el regreso inminente de Juan Carlos I: "Estar ahí en un limbo creo que no es bueno para España, ni para su hijo, al que me consta que quiere mucho, y tampoco es bueno para él"

Bertín Osborne critica al papa Francisco por "hacer política"

Además, han conversado sobre las declaraciones del papa Francisco acerca de que España debería pedir perdón por la conquista de América. "Yo creo que desde su posición uno no puede hacer política, me parece que ha demostrado claramente que no quiere mucho a los españoles. Las cosas que ha dicho se las debería haber callado, no ha sumado, no ha hecho gracia", ha apuntado.

"Creo que no está en el sitio en el que debe decir las cosas que ha dicho sobre España y los españoles, no tiene que pedir perdón en nuestro nombre por nada. Para empezar, el papa Francisco tendría que pedir perdón por la Inquisición y no lo hace. Que alguien le oriente, le ilumine. Hay cosas que no se pueden decir. Y menos él", ha añadido.