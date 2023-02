Alsina, irónico sobre la ausencia de Pedro Sánchez en su programa: "No ayuda a creer lo que dicen"

Carlos Alsina ha pasado por El Hormiguero. El director de Más de Uno de Onda Cero ha contado cómo es su rutina y lo que supone dirigir un programa que comienza a las seis de la mañana: "Hay que hacer muchas cosas antes de ponerte en un micro a las seis. Cosas de tu vida y estar enterado de lo último. Mientras duermes pueden pasar muchas cosas o al menos dos y hay que leer la prensa, cosa que a mí me encanta".

Una de sus secciones más comentadas es el monólogo. De esos minutos en los que analiza la actualidad política, salen la mayor parte de calificativos poco cariñosos que le llegan: "Equidistante está más visto. Yo ya soy equidistante y blanqueador. Me dicen de todo. Ahora me dicen para hundirme que soy 'moderadito', es lo peor. Para el que lo dice, que no sabe español, significa que eres tibio".

"Rajoy vino unas cuantas veces siendo presidente del Gobierno. Él sí. Y siempre me pasaba una cosa. Tenía la impresión de que no le sacaba nada. Esa frustración. Pero siempre había un momento en la conversación que a mí ni se me había pasado por la cabeza y era la comidilla de la semana. Una vez le pregunte por la subida del precio de la electricidad, y me dijo... Va a llover. Al día siguiente diluvió y bajaron los precios. Quién puede pesar que de 40 minutos de conversación va a quedar el va a llover", recuerda entre risas.

Y llega el momento de hablar sobre el presidente del Gobierno: "¿Al presidente lo ubicas en la izquierda? Yo depende del mes, el año y la coyuntura electoral que nos encontremos. En la campaña electoral de 2019 tiene posiciones que no coinciden en casi nada con las que ha tenido este fin de semana. Yo discrepo del planteamiento de que ser de izquierdas es creer lo que diga el líder de la izquierda. Cambiar el Código Penal para borrar el delito de sedición no sé qué tiene de izquierdas. Me resulta muy difícil ubicarle ideológicamente".

Da su visión sobre el hecho de que Pedro Sánchez solo haya concedido entrevistas a una cadena de radio en la vigente legislatura: "Me parece una anomalía que el presidente de Gobierno de mi país cuando lleva tres años y medio de legislatura solo ha hecho entrevistas en una cadena de radio. Es anómalo. No va a ninguna otra cadena de radio".

"En septiembre de este año una persona muy relevante de su entorno manifestó interés en tomarse un café conmigo. Nos tomamos un café y me dijo esta persona, se ha tomado la decisión en Presidencia de que el presidente haga una entrevista en tu programa. Yo pregunté que cuándo es, y me dijeron que si no era en septiembre, era en octubre ¿Qué día es hoy? Creo que estamos en febrero. Hay falta de la palabra dada y eso no ayuda a que uno se crea las cosas que se dicen", añade.