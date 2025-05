El viral descuido de Amelia Bono durante sus vacaciones en Isla Mauricio

Amelia Bono, hija de José Bono, ha decidido pasar unos días de desconexión en isla Mauricio, donde ha podido disfrutar de la playa, el sol y el buen clima que no estamos teniendo en nuestro país. Asimismo, ha colgado distintas instantáneas en las que sus seguidores han podido seguir el día a día de la empresaria y creadora de contenido. Sin embargo, una de estas fotos le ha jugado una mala pasada y es que no ha detectado la presencia de un objeto que bien podría parecer un preservativo.

En la imagen se la puede ver posando con un vestido naranja y pantalones de encaje frente a un espejo que refleja el desorden habitual en la habitación de un turista. No obstante, sus más de 538.000 seguidores no han tardado en darse cuenta de la presencia de dicho objeto y han viralizado la imagen con una oleada de comentarios: "¡¡¡Qué desastre de habitación por Dios!!! ¿¿Y eso que hay en el suelo es un preservativo??", "El preservativo en la última foto", "Lo del suelo. No entiendo esa foto. Y además está abierto". Aunque hay personas mucho más comprensivas: ""¿¿Es un preservativo lo de la última fotografía?? Bueno, pues lo veo muy bien. Mujer divorciada y precavida que hace las cosas con conocimiento".

Por su parte, la creadora de contenido ha decidido restarle importancia y ha respondido a sus seguidores con un mensaje natural "¡Madre mía! Lo que me queda por leer. Nunca dejáis de sorprenderme. Pero me he dado cuenta de que es mejor no contestar".

Amelia Bono y Manuel Martos pusieron fin a su relación hace un año tras intentar salvar su matrimonio de 15 años, durante el cual tuvieron cuatro hijos. Aunque no han oficializado su divorcio, mantienen un acuerdo privado para la custodia y no han separado su patrimonio. Pese a que no se les conocen nuevas parejas, los rumores de reconciliación persisten debido a la buena relación que conservan, algo que Amelia defendió públicamente en agosto, subrayando que es posible llevarse bien con una expareja.