El vídeo de la reconstrucción de Daniel Sancho del asesinato de Edwin Arrieta: "Le volví a golpear una y otra vez"

El programa Y ahora Sonsoles ha tenido acceso a la declaración de Daniel Sancho en la que revela cómo asesinó a Edwin Arrieta tras una discusión. En el vídeo se observa al español reconstruyendo lo que sucedió en la habitación de hotel en la que se produjeron los hechos.

Acompañado de varios agentes relata lo que sucedió en el bungaló. Sancho se encontraba sentado en la cama mientras que Arrieta estaba frente a él. El cirujano le propuso tener relaciones sexuales a lo que Sancho se negó. Además, le pidió terminar el tipo de relación que mantenían entre ellos. "Estábamos hablando un poco de todo, lo que ya os he contado. Yo le dije que no quería, que lo sentía. Esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más". Esto no gustó nada a la víctima que le respondió que no iban a terminar su historia y le gritaba "¡Tú eres mío!".

A partir de ese momento, la situación se volvió cada vez más tensa y terminó desencadenando en un puñetazo de Sancho a Arrieta. "Él estaba ahí Me levanté y le di un puñetazo. Estábamos hablando y yo empecé a elevar mi voz, y el también. Yo me levanté y él empezó a dar paso atrás. Yo empecé a hablarle más y le hice ¡bum! Fue por aquí", narra.

El puñetazo provocó que Arrieta saliera despedido y su cabeza impactara contra el lavabo lo que provocó una gran hemorragia. En ese momento, se defendió mordiendo a Sancho que volvió a impactar su cabeza contra el lavabo lo que provocó que perdiera el conocimiento. "Esto estaba lleno de mucha sangre. En poco tiempo todo estaba lleno de sangre. Yo no me quedé aquí. Creo que le volví a golpear, una y otra vez", explica.

El cadáver quedó tendido en el baño durante dos horas hasta que el asesino decidió introducirlo en la ducha: "Abrí la ducha y encendí el agua para que se llevara toda la sangre porque había mucho. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no coagulase y pegase". A continuación procedió al desmembramiento del cuerpo: "Primero fue la mano y luego empecé... El resto lo puse dentro de las bolsas".