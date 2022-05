Vasos con tapa en discotecas: así son las nuevas medidas para evitar las agresiones sexuales

LEER MÁS Detenido un hombre por la brutal agresión sexual a una menor en Igualada en 2021

Un total de 25 locales repartirán o venderán tapas para vasos en la provincia de Barcelona. El objetivo detrás de esta medida es evitar que alguien pueda introducir sustancias de sumisión química en las bebidas, y así evitar posibles agresiones sexuales o violaciones.

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (FECASARM) ha sido la creadora de esta nueva medida, que podría implementarse el próximo mes de junio.

Los clientes de los establecimientos tendrán dos tipos de tapa disponible. Una, de aluminio de un solo uso, contará con un código QR que al ser escaneado contactará directamente con la policía. La segunda será una goma de pelo reutilizable. Ambas tendrán un agujero en el que colocar la pajita.

Medidas para evitar momentos peligrosos

Estas discotecas también implementarán una medida llamada "Pregunta por Ángela". Cualquier persona que sienta inseguridad, ya sea en la calle o en un establecimiento, podrá preguntar al camarero de uno de los 25 locales por "Ángela". A partir de ese momento, se intentará proteger a la persona en situación de peligro.

Esta campaña fue vista por primera vez en algunos bares de Lincolnshire, Inglaterra. A través de un post viral en Twitter, en el que se mostraba una imagen con el protocolo a seguir, personas de otros países comenzaron a recrear la idea.

Agresiones sexuales por sumisión química

Joep Millan, el jefe de los Mossos d'Escuadra en Girona, declaró el mes de abril que "no hay fin de semana en que no haya una o dos víctimas de abuso o agresión tras haber sido drogadas". Este "grave problema" no solo ocurre en esta provincia.

El Hospital Clínic de Barcelona atendió el año pasado 468 agresiones sexuales, de las cuales un 31% presentaban síntomas de sumisión química. Una de cada 3 personas agredidas sexualmente estaban bajo el efecto de alguna droga.