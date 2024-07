¿Te vas de vacaciones? Este es el tiempo límite que puedes dejar a tu mascota sola en casa

Las mascotas son una gran compañía para el ser humano, y por ello debemos ser conscientes de que necesitan recibir buen cuidado los 365 días del año, independientemente de si estamos de vacaciones o no. El verano es una época del año caracterizada por los numerosos días de vacaciones de los que la mayoría de las personas disponen. Lo más común es irse unos días fuera de tu ciudad o país, pero si tienes una mascota a tu cargo, deberás ser muy prudente en cuanto a los días que la dejas sola.

Sobrepasar el tiempo establecido puede acarrearte penas muy graves según la nueva ley contra el maltrato animal. Esta ley busca prevenir las imágenes terroríficas que hemos podido ver cada año de abandonos continuos de perros, gatos, etc.

¿Cuánto tiempo puedo dejar a mi mascota sola en casa?

La nueva ley de protección animal establece que una mascota puede quedarse sola sin supervisión hasta tres días consecutivos, salvo en el caso de los perros que se limita el tiempo que pueden pasar solos en casa a las 24 horas.

Aunque el límite está establecido en 24 horas, es demasiado tiempo para dejar solo a un animal de manera habitual. Lo recomendable es que un perro adulto no pase más de seis horas solo sin vigilancia. Si se trata de cachorros, el tiempo no debería superar las dos horas. Y si son perros ancianos, no deberían quedarse solos más de seis horas.

¿A cuánto ascienden las multas por incumplir la norma?

Si el propietario del susodicho animal de compañía incumple la normativa, podría ser multado hasta con 10.000 euros.

En el caso de los perros de trabajo (perros policía, pastores, perros de asistencia, etc.), se puede superar ese límite de 24 horas siempre y cuando tengan microchip y una caseta donde guarecerse de la climatología adversa.

Identificación obligatoria

Los dueños de perros, gatos y hurones deberán tenerlos correctamente identificarlos con un microchip.

En cuanto a las aves, la identificación será a través de un anillado desde su nacimiento. Esta inscripción se hará en el Registro de Animales de Compañía de cada comunidad autónoma.

Además, "la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente", dice la ley.