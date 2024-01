El uso de pantallas en clase, más cuestionado que nunca: "Afecta al fracaso escolar y a las relaciones de padres e hijos"

Un alumno observa la pantalla de una tablet desde su pupitre. A tres metros, un profesor imparte la clase con sus ojos dirigidos a otra pantalla y, a su vez, los otros alumnos mantienen la mirada en su respectivo dispositivo que el centro escolar les ha facilitado desde el primer día del curso.

Lo que en otra época parecería una distopía, hoy es una imagen ya normalizada dentro de la mayoría de los colegios de nuestro país, donde alumnos y profesores se apoyan en las pantallas en el día a día. Unas pantallas que se han metido de lleno en la educación incluso de los más pequeños y que dividen a los expertos por su uso e influencia en el alumnado. No obstante, cada vez hay voces más críticas con este modelo.

El uso de los dispositivos en la educación ha generado un debate permanente desde su implementación en los centros educativos. Mientras algunos centros optan por su uso más generalizado, otros son más reticentes y han cortado de raíz su utilización al observar un problema directamente relacionado con el desarrollo de los alumnos.

Resultados "espectaculares" tras retirar las pantallas: una medida pionera en España

Es el caso del Master in Management del IESE, de la Universidad de Navarra, que hace aproximadamente un año decidió eliminar móviles, tabletas y ordenadores portátiles de todas sus aulas, convirtiéndose en una medida pionera en España y obteniendo unos resultandos "espectaculares" tras tomar dicha decisión.

Isabel Estalella, directora de este programa, cuenta a Onda Cero que el rendimiento del alumnado ha aumentado "un 10%" al eliminar unas pantallas que "distraen mucho al alumno": "Es fácil distraerse y quitar los dispositivos nos ha dado resultados espectaculares. El lenguaje corporal es más profundo e intenso y lo dice un 99% del alumnado".

La doctora María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta infantojuvenil va más allá y asegura que son "perjudiciales" y también afectan a la relación entre padres e hijos. "Las pantallas tienen una influencia negativa, son una nueva herramienta que hemos empezado a utilizar sin saber qué consecuencias negativas iban a traer", comenta a Onda Cero, a lo que añade que los padres "ya no saben cómo revisar las actividades de sus hijos".

"Las pantallas perjudican a la educación de los más pequeños y a la relación entre padres e hijos. Son una nueva herramienta que hemos empezado a utilizar sin saber qué consecuencias negativas iban a traer".

"El uso de dispositivos está aumentando la incultura, causando un empobrecimiento de la capacidad psíquica y humana, y de la calidad de la maternidad y la paternidad", cuenta la doctora Velasco, que subraya que los menores ya están recibiendo de manera temprana en los centros escolares "una estimulación muy alta con respuesta muy rápida": "Están desarrollando su cerebro de manera totalmente distinta a antes".

La psiquiatra pone como ejemplo la escritura. En muchos colegios, su desarrollo pasa a un segundo plano para dar paso al manejo de ordenadores o tablets, lo que afecta directamente a la memoria de los más pequeños: "La escritura ayuda a fijar conocimiento y tecleando no se queda en la memoria. Los niños aprenden que la memoria está en la pantalla". Y lo relaciona con los smartphones: "Nosotros ya no sabemos el número de teléfono de nadie, porque ya lo tenemos en la red y no vemos necesario memorizarlo".

Esto va ligado a una "inmediatez" que los niños demandan desde niveles tempranos y a un aumento de la agresividad a posteriori, según la psiquiatra: "Estamos viendo más casos de agresividad, Internet está lleno de ello y es lo que más consumen, violencia e incluso pornografía. Esto es el inicio de todo, también afecta a la salud mental de los menores y eso hace que las pantallas sean más perjudiciales que beneficiosas".

Vuelta a un modelo tradicional, con escritura y revisión de los padres

Llegados a este punto, la doctora propone regresar a un modelo similar al anterior, con el apoyo de las pantallas para "determinadas asignaturas" y "ejemplos en clase", mientras que en casa considera que se debería apostar por una tarea más tradicional, con la escritura y la revisión de los padres.

"Para deberes en casa, recomiendo el modelo antiguo para poder supervisar al niño. Hay un aumento de fracaso escolar por este motivo. Las tablets deberían quedar para determinadas asignaturas y cosas", afirma la psiquiatra, que también aboga por que los profesores visualicen en su dispositivo "lo que los menores ven en sus pantallas en todo momento".

Eliminar las pantallas, ¿una tendencia a corto plazo?

Isabel Estalella, directora del Master in Management del IESE, cree que cada vez más centros pueden sumarse a eliminar por completo los dispositivos electrónicos durante las clases con unos resultados que avalan la decisión que tomaron hace un año. "Creo que puede convertirse en una tendencia en otros centros. Bastante más a corto plazo de lo que pensamos", afirma Estalella.

La Comunidad de Madrid ya ha dado el primer paso para tratar de combatir este problema al poner en marcha un sello voluntario para "centros sin pantallas" tanto en Infantil como en Primaria. Esto permitirá a determinados centros acogerse a este tipo de educación para poner fin a la dependencia de los dispositivos.

"Ahora los niños miran permanentemente el móvil, se relacionan a través de ellos y les cuesta mucho relacionarse físicamente con otros niños de su edad", afirmó el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, el pasado mes de diciembre cuando anunció la puesta de marcha de este sello para "atajar" estos problemas y abordar otros relacionados como la violencia, la salud mental, las agresiones sexuales o el suicidio. La región prevé detallar este plan en un plazo breve.

El propio Ministerio de Educación ya defiende prohibir los móviles en colegios, mientras que algunas comunidades ya han dado los primeros pasos para que se convierta en una realidad, como Baleares o Cataluña. Esta última ya ha publicado unas indicaciones para acabar con el uso de dichos dispositivos en breve.