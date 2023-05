Uno de cada tres jóvenes considera que un cuerpo bello debe ser delgado y tonificado

El 50% de las menores encuestadas y el 52% en el caso de los chicos percibe que el éxito social y un buen aspecto físico contribuye mucho o bastante a relacionarse con amigos, a ser aceptado y a gustar más.

Ante la pregunta de si están a gusto con su cuerpo y aspecto físico, más del 63% de los participantes afirmó sentirse bastante o muy satisfecho, aunque un 12,5% de las chicas y un 8,8% de los chicos señalaron sentirse nada o poco conformes con su apariencia.

El informe destaca que el 27,8% al ver publicaciones de influencers colaborando con productos de alimentación y aspecto físico siente de manera frecuente o muy frecuentemente que un cuerpo bello se relaciona con uno delgado y tonificado; un 13,9% de los menores opina que no está a la altura y que su presencia física no cumple con el estereotipo socialmente aceptado; y un 12% se siente frustrado o ansioso por no poder alcanzar la imagen que transmiten los influencers.

Alrededor del 75% de chicos y chicas, han señalado que para mantener un cuerpo saludable deben cuidar su alimentación mucho y bastante, si bien cerca del 70% de la muestra ha indicado cuidar su alimentación nada, poco o ni mucho ni poco. Lo que significa que, aunque los menores entienden la relación entre comer sano y un aspecto saludable no necesariamente quiere decir que ellos lo pongan en práctica.

En cuanto al ejercicio físico, aproximadamente la mitad de la muestra (el 45% de las menores y el 51% en el caso de ellos) indica que está bastante de acuerdo con que para mantener un cuerpo saludable se debe aumentar el ejercicio físico. Sin embargo, hay una clara diferencia a la hora de practicar deporte: el 54,7% de los chicos ha indicado que se ejercita bastante o mucho, frente al 36,3% de ellas.

TikTok es la red social preferida por los menores

Los gamers son los influencers más seguidos y TikTok es la red social preferida por los menores. Digital FIT: Influencia de las redes sociales en la alimentación y en el aspecto físico de los menores’, es un trabajoFundación MAPFRE y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

El principal objetivo de esta investigación, resultado de una encuesta realizada en España a 1.055 menores de entre 11 y 17 años, es conocer el impacto que tienen en este público los contenidos de marca publicados por influencers en redes sociales y plataformas de streaming (YouTube, Instagram, TikTok y Twitch), e identificar cómo afectan a sus hábitos de alimentación y percepción de su aspecto físico.

Marketing de influencers

Los menores entrevistados asocian la publicidad como una parte fundamental del contenido de los influencers, el 2% afirma que estos no hacen publicidad, frente al 38,9% que cree que hacen bastante publicidad y el 29,2% que opina que hacen algo de publicidad. Si analizamos el efecto comercial que provoca un influencer, el estudio registra que la su opinión sobre una marca induce a los menores a decidirse por ella en el 46% de los casos.

La publicidad sobre cuidados de cuerpo que más reciben los menores es en un 48,7% la moda, seguida de la cosmética y belleza (33,1 %) y el fitness y el gimnasio (23,2 %). Destaca que el 13,5% recibe publicidad de procedimientos estéticos. Las publicaciones promocionales más valoradas son las que tienen sorteos de premios (46,4 %), descuentos (44,0%) y promoción (41,5 %). También, son bien recibidos los tutoriales (40,6 %).

Recomendaciones

El informe plantea una serie de recomendaciones tanto para las plataformas, marcas y creadores de contenidos como para las familias y educadores. Entre otros, para mejorar la experiencia de los menores cuando se enfrentan a este tipo de contenidos.

Para plataformas, marcas, creadores de contenido y legisladores de políticas públicas aconsejan:

Señalizar de manera explícita la naturaleza comercial de las colaboraciones con el fin de que los menores identifiquen el contenido como pagado y no lo confundan con contenido orgánico.

Implementar políticas propias en las plataformas para combatir la propagación de contenidos que vulneren a los menores, además de compartir información sobre los algoritmos y los efectos de las redes y los influencers.

Crear y cumplir con políticas que prioricen contenidos enfocados en la salud mental y física de los usuarios.

Para familias, educadores, academias y organizaciones sin fines de lucro, sugiere:

Escuchar: qué influencers siguen los menores, qué tipo de contenido les interesa, y comentar noticias y casos en casa y en la escuela.

Fomentar espacios para programas de alfabetización mediática y publicitaria. Concientizar sobre toda la producción y edición que puede tener una foto publicada por influencers y enseñar a contrastar y verificar con otras fuentes la información que ven.

Señalar la relevancia de consultar a profesionales de la salud para cuidarse.

Dar la misma importancia a la salud mental y física del menor.