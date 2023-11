Los trucos de una psicóloga para evitar compras compulsivas en el 'Black Friday' o Navidad

Nos adentramos en los últimos meses del año y con ello, se acerca una de las épocas más consumistas. No solamente se trata de la Navidad, que viene cargada de regalos con la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos de Oriente, sino de los días conocidos como 'Black Friday' y 'Cyber Monday' en los que la mayoría de marcas ofrecen grandes descuentos y ofertas.

Además de estos días, que este 2023 caen en 24 y 27 de noviembre, respectivamente, es costumbre que las grandes ofertas se prolonguen durante toda la semana. Por lo que se amplían las fechas en las que los ciudadanos corren el riesgo comprar compulsivamente.

¿Qué son las compras compulsivas?

Según ha explicado a Onda Cero la psicóloga Patricia López, las compras compulsivas se dan cuando una persona que no tiene necesidad, "se deja llevar absolutamente por el impulso, por la sensación y la gratificación en el corto plazo" que generan las compras.

Además, puede provocar "una sensación de pérdida de control" que podría llevar a gastar un dinero que no se tiene. "Llegan a límites que empiezan a interferir en su vida", comenta la experta.

Síntomas de los compradores compulsivos

Aunque es verdad que en momentos puntuales de malestar, la población en general tiende a llenar ese espacio con compras o, incluso, comida, "en vez de aprender a gestionar las emociones", es diferente al síndrome del comprador compulsivo.

Este segundo se distingue por sentir "mucha ansiedad anticipatoria, preocupación alrededor de la compra y angustia los días previos", indica la psicóloga. Una de las grandes líneas que ayuda a comprobar si se tiene realmente un problema con las compras o es algo puntual, es "cómo interfiere en su vida y cuánto malestar hay alrededor de esa conducta".

Suele darse en personas con muy mala gestión emocional, impulsiva o ansiosa, aclara.

¿Por qué se compra más durante estas fechas?

Por su parte, la doctora López alega que se tiende a comprar más durante estos días porque "la sociedad nos prepara para ello" además de que "estamos absolutamente estimulados". Se espera que en el 'Black Friday', 'Cyber Monday' y Navidad se compren más hace que no haya "ningún tipo de autocontrol" que provoca que "ese día actuemos sin filtro".

A ello se le añaden las campañas de publicidad de las empresas que al presentar continuamente sus productos "hacen que estén más en la cabeza". El deseo también se aumenta porque los humanos tienen la necesidad de sentir que pertenecen a un grupo.

Trucos para evitar comprar compulsivamente

Para estos días, la psicóloga aconseja que se intente "poner un límite de algún tipo de forma" como pueden ser:

Establecer un tope de dinero que se puede gastar.

que se puede gastar. Hacer previamente una lista de las cosas que se necesitan realmente.

de las cosas que se necesitan realmente. No comprar con el impulso del momento y reflexionar si se necesita.

del momento y reflexionar si se necesita. Ser consciente de lo que se está sintiendo y no intentar cubrirlo con compras: aprender a gestionar las emociones.

¿Es bueno comprar a los niños todo lo que piden?

Por otro lado, la experta asegura que estos límites también hay que ponérselos a los niños, que aunque "no les corresponde entender por qué está más feliz con cuatro regalos que con diez, porque no es lógico para él, los padres tienen que aprender a tolerar la frustración de sus hijos y ayudarles a entender que las cosas no salen siempre como quiere".

Advierte que si se conceden todos los caprichos de los niños, se corre el riesgo de que cuando sean adultos no sepan tolerar un "no". Y aunque "muchas veces el problema son los padres porque no les interesa que el niño monte un pollo y evitan el problema de la pataleta" en el momento que pide que se les compre algo, "lo que estamos creando es un tirano" a largo plazo.