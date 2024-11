Tres maneras de abandonar los malos hábitos para siempre, según los psicólogos

Romper con los malos hábitos es una tarea complicada, pero no imposible. ¿Quién no ha prometido dejar de procrastinar, comer de manera más saludable o dedicar menos tiempo a las redes sociales? Según los psicólogos, la clave está en usar estrategias que no dependan únicamente de la fuerza de voluntad, sino que reconfiguren nuestro entorno y comportamiento de manera efectiva.

Pon obstáculos a tus malos hábitos

La comodidad es la mejor amiga de un mal hábito. Los psicólogos explican que, al aumentar la "fricción", es decir, hacer que un hábito sea más difícil de realizar, puedes reducir drásticamente tus probabilidades de caer en él. Por ejemplo, si al ir a dormir pasas demasiado tiempo viendo redes sociales, puedes dejar el móvil fuera de la habitación, lo que pondrá un obstáculo que dificultará que continúes con el mal hábito.

Rediseña tu entorno a tu favor

¿Sabías que nuestras decisiones diarias están profundamente influenciadas por lo que nos rodea?

Por ejemplo, si quieres dejar de picar alimentos poco saludables, esconde las galletas y los snacks en lugares difíciles de alcanzar y coloca frutas frescas o frutos secos a la vista. Al facilitar el acceso a opciones más saludables, tu cerebro se inclinará naturalmente hacia ellas. De manera similar, si quieres leer más y pasar menos tiempo viendo televisión, coloca un libro en tu mesita de noche o en el sofá.

Crea un sistema de recompensas pequeñas y consistentes

Romper un hábito no significa eliminarlo sin más; también implica reemplazarlo por algo positivo. Un sistema de recompensas pequeñas, pero regulares puede ser una herramienta poderosa para mantenerte motivado.

Por ejemplo, si logras completar una semana sin saltarte tus entrenamientos, permítete un pequeño lujo como un café especial o una tarde viendo tu serie favorita. Estas recompensas te ayudarán a asociar el cambio de hábito con emociones positivas, lo que refuerza el compromiso a largo plazo.

Decir adiós a los malos hábitos no es un proceso instantáneo, pero con las estrategias adecuadas y un poco de paciencia, es completamente posible.