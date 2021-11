La trabajadora que ayudó a la mujer que hizo el gesto de socorro contra la violencia machista: "Tapó el gesto con un papel para que no la vieran"

LEER MÁS Los Mossos detienen a un presunto maltratador gracias a la señal de socorro internacional contra la violencia machista

La trabajadora que ayudó a la mujer que hizo el gesto viral contra la violencia machista ha relatado a laSexta cómo sucedió todo y el nerviosismo con el que la víctima lanzó su mensaje.

Este gesto de socorro se dio a conocer hace un año en Canadá, por un grupo de mujeres. El gesto se hizo viral y se ha convertido en una señal universal de socorro para denunciar casos de violencia machista.

El suceso ocurrió en Barcelona, en la sala de espera del Hospital El Pilar, cuando la mujer, que acudía a una cita médica, se acercó a la trabajadora y, en un descuido de su pareja, pudo lanzarle, con mucha discreción y miedo, la señal de alerta.

¿Cómo es el gesto de socorro?

El gesto de socorro se realiza con la mano abierta, el pulgar hacia dentro y los cuatro dedos encima.

La trabajadora ha contado a laSexta que ella estaba en el mostrador al que se acercó la joven cuando se produjo el aviso y que se tapó con un papel para que no la vieran. "(El hombre) estaba todo el rato encima de ella, no la dejaba hablar, no dejaba que se comunicara". "Tapó el gesto con un papel. Estaba con un papel y me estaba haciendo el gesto", ha explicado la trabajadora del hospital.

Gracias a que la trabajadora se dio cuenta de que se trataba de una llamada de socorro, la mujer le dijo que tenía que ir hacia la consulta del final del pasillo y "yo fui por el otro lado de la sala para así poder llegar y que el agresor no se diera cuenta", ha explicado la empleada del Hospital El Pilar. Al final del pasillo, la trabajadora pudo hablar con la víctima: "Ella me explicó que la persona con la que venía la maltrataba, la insultaba y le pegaba. Con mis compañeros, procedimos a llamar a los mossos".

Los mossos llegaron de inmediato y, una vez prestadas declaraciones, el hombre, de 64 años, fue detenido.