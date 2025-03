Todo sobre la historia de Noelia, a quien el juez ha aprobado la eutanasia que quiere paralizar su padre

El pasado martes, la titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona avaló la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años que sufre paraplejia, cuya muerte voluntaria fue paralizada por una demanda judicial presentada por su padre 'in extremis'. La magistrada desestimó el recurso presentado por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, que representa al progenitor.

Noelia solicitó la eutanasia hace casi un año

La joven, que quedó parapléjica tras un intento de suicidio en 2022, pidió recibir la eutanasia en abril de 2024, aduciendo un sufrimiento constante e irreversible. La solicitud recibió todos los avales médicos, la Comisión de Garantía y Evaluación dio luz verde a la eutanasia por unanimidad de sus 19 miembros, al considerar que la paciente cumplía los requisitos establecidos por la Ley de Eutanasia. Sin embargo, su padre, con la ayuda de Abogados Cristianos, recurrió la decisión alegando que su hija no tenía plena capacidad para tomar esa decisión debido a trastornos mentales previos.

El juicio abrió un debate inédito: si los familiares pueden impugnar la decisión de una persona adulta sobre su propia vida. La Generalitat sostiene que la joven es la única titular del derecho a una muerte digna, mientras que la Fiscalía reconoce que los familiares pueden intervenir si mantienen un vínculo estrecho con el paciente. El padre argumenta que su hija ha mostrado dudas sobre su decisión, aunque los informes médicos avalan su estabilidad psicopatológica.

No obstante, la jueza concluyó que, "no se encuentra justificada" la petición del padre de impedir la muerte digna de la hija, que es mayor de edad y que, aunque tiene un trastorno límite de la personalidad, según el informe psiquiátrico realizado, no sufre ninguna crisis o descompensación relacionada con el mismo que afecte a sus capacidades.

El padre recurrirá la sentencia

Abogados Cristianos ha anunciado este lunes que recurrirá la sentencia y pedirá medidas cautelares para evitar la eutanasia de Noelia. "Vamos a recurrir: el siguiente es el TSJ, pero agotaremos todas las vías", ha reconocido la presidenta de este asociación, Polonia Castellanos, en declaraciones a EFE, en las que ha asegurado que no descarta tomar acciones penales contra la Generalitat a la que ha acusado de falsear un informe.

La asociación Derecho a Morir Dignamente celebra el fallo

La asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña (DMD Cataluña) ve una "consolidación" de la eutanasia en la resolución judicial que reafirma el derecho personal a morir de forma asistida de Noelia. "Esta resolución confirmaría que el derecho a pedir la eutanasia y a morir dignamente es un derecho personalísimo, que solo corresponde a la persona solicitante y que no puede ser impugnado por terceros", ha explicado este lunes en un comunicado la asociación DMD Cataluña.

La asociación que defiende la eutanasia considera que la judicialización de resoluciones por cuestiones ideológicas "podría considerarse incluso un abuso de derecho, ya que podría equivaler a entorpecer de forma fraudulenta la aplicación de una ley, la LORE". "Celebramos esta resolución porque cierra la puerta de manera taxativa a aquellos que quieren llevar una ley con un apoyo político y de la población transversal por el barro de la judicialización", ha señalado la presidenta de DMD Cataluña, Cristina Vallès.