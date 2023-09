Todas las claves del caso Daniel Sancho: cronología y fechas clave del asesinato de Edwin Arrieta

Los sucesos comienzan el lunes 31 de julio, cuando Daniel Sancho llega a a la isla de Koh Phangan, en Tailandia. El martes compra una sierra, cuchillos, detergente y otros utensilios en un supermercado. El miércoles, recoge a Edwin Arrieta en su moto, ya que Sancho le había invitado a viajar allí para celebrar la Fiesta de la Luna Llena. Comen juntos y dan una vuelta por la isla. Después, ambos se dirigen al 'bungalow' número 6 del resort Haad Salad Villa, que había reservado Sancho. Allí es donde se comete el asesinato.

En las siguientes horas, Sancho desmiembra el cuerpo y se deshace de las partes en un vertedero de la isla y en el mar, valiéndose de un kayak que compra por 1000 dólares. Después, asiste a la Fiesta de la Luna Llena con dos mujeres que había conocido en un bar.

Al día siguiente, por insistencia de la hermana de Edwin (que consigue localizarlo por Instagram) se acerca a una comisaría de policía a denunciar la desaparición de su compañero. Los cortes y arañazos le delatan. Sancho acaba confesando el crimen el sábado 5, y es inmediatamente detenido.

El domingo se realiza la reconstrucción del crimen en compañía del acusado, al tiempo que la noticia salta a los medios. La familia de Edwin Arrieta, consternada, solicita una condena "bastante severa, conforme a la gravedad de los hechos".

Ingreso en prisión

Sancho ingresó en la prisión de la cercana isla de Koh Samui el lunes 7 de agosto, donde permanece a la espera de un juicio, que tendrá lugar dentro de 3 o 6 meses. El director de la cárcel, Watcharapong Boonsator, aseguró que se encuentra tranquilo y en buen estado, realizando "ejercicio suave y a veces yoga".

El subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, señalaba que Daniel Sancho será acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla de Phagan, por lo que solicitarán la pena de muerte.

"Hemos consultado el fiscal sobre algunas de las pruebas y son suficientemente consistentes para acusarle de asesinato premeditado, lo que conlleva la pena de muerte", dijo en una rueda de prensa en Phagan el número dos de la Policía de Tailandia, quien explicó que ahora tendrá que ser el fiscal el que estudie el caso y establezca la petición de pena de cara al juicio.

Resultados de la autopsia

Los resultados de la autopsia indican que el cirujano colombiano Edwin Arrieta murió al ser degollado por Daniel Sancho, aseguró el número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, a cargo de la investigación del crimen cometido el pasado 2 de agosto.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", aseguraba.

La reconstrucción de Sancho ante la Policía

Acompañado de varios agentes relata lo que sucedió en el bungaló. Sancho se encontraba sentado en la cama mientras que Arrieta estaba frente a él. El cirujano le propuso tener relaciones sexuales a lo que Sancho se negó. Además, le pidió terminar el tipo de relación que mantenían entre ellos. "Estábamos hablando un poco de todo, lo que ya os he contado. Yo le dije que no quería, que lo sentía. Esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más". Esto no gustó nada a la víctima que le respondió que no iban a terminar su historia y le gritaba "¡Tú eres mío!".

A partir de ese momento, la situación se volvió cada vez más tensa y terminó desencadenando en un puñetazo de Sancho a Arrieta. "Él estaba ahí Me levanté y le di un puñetazo. Estábamos hablando y yo empecé a elevar mi voz, y el también. Yo me levanté y él empezó a dar paso atrás. Yo empecé a hablarle más y le hice ¡bum! Fue por aquí", narra.

El puñetazo provocó que Arrieta saliera despedido y su cabeza impactara contra el lavabo lo que provocó una gran hemorragia. En ese momento, se defendió mordiendo a Sancho que volvió a impactar su cabeza contra el lavabo lo que provocó que perdiera el conocimiento. "Esto estaba lleno de mucha sangre. En poco tiempo todo estaba lleno de sangre. Yo no me quedé aquí. Creo que le volví a golpear, una y otra vez", explica.

El cadáver quedó tendido en el baño durante dos horas hasta que el asesino decidió introducirlo en la ducha: "Abrí la ducha y encendí el agua para que se llevara toda la sangre porque había mucho. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no coagulase y pegase". A continuación procedió al desmembramiento del cuerpo: "Primero fue la mano y luego empecé... El resto lo puse dentro de las bolsas".

La visita de Rodolfo Sancho

E los últimos días, Daniel Sancho recibió la visita de su padre Rodolfo. Ha confesado que esperaba encontrarse "un Daniel mucho más delgado", pero "no solo no está más delgado, sino que ha cogido peso".

Además, el actor español se ha mostrado muy contento por el trato que están recibiendo tanto su hijo como él. "Está muy bien cuidado por gente tremendamente amable", dice y añade que "Daniel ha sido muy bien acogido y están muy atentos a que él se integre muy bien, se adapte muy bien".

"Estoy muy contento de saber que en las cárceles tailandesas no hay violencia dentro, no hay ningún tipo de mafia dentro, no hay droga dentro", ha manifestado Rodolfo Sancho. Por otro lado, aunque reconoce que ha tenido menos trato con la policía del país, en todo el momento han estado "muy dispuestos a ayudar" y han sido "muy serviciales".

El móvil del asesinato

Las últimas informaciones compartidas por la policía tailandesa apuntan al que sería el verdadero motivo que llevó a Sancho a cometer el terrible crimen: la llegada a la isla de su novia Laura unos días después. De acuerdo con esta información, Daniel tenía intención de casarse con ella en Indonesia y así se lo comunicó a Arrieta, quien no se lo tomó bien. Este sería el origen de la discusión entre ambos en el bungalow que compartían en Koh Phangan, y que desembocó en el asesinato.