Parece increíble cómo una simple frase puede transformar la vida de una persona. La frase que cambió la vida de Fernando (nombre ficticio) la pronunció en un centro comercial: “Por favor, deme un décimo de lotería, con la terminación cinco, preferiblemente”.

Acomodado en una silla, removiendo con una cucharilla su habitual taza de café, Fernando piensa en aquella mañana de diciembre de 2020. Recuerda cómo caminó resuelto hacia la administración de lotería del Corte Inglés de La Garena, en Alcalá de Henares, decidido a tentar, un año más, a la suerte.

Con una sonrisa de oreja a oreja, revive en su mente la escena, y recuerda que aquella frase acabaría provocando un cambio de 125.000 euros en su vida.

En esta ocasión, y a diferencia de otros años, Fernando compró tan solo un décimo. “El año que me tocó el segundo premio de la Lotería de Navidad fue el que menos invertí, ya que tenía menos dinero. Estaba pasando por una situación económica complicada y, hacía unos meses, había hecho frente a la muerte de mi mujer”, cuenta, muy afectado por la pérdida.

No obstante, el número del décimo seleccionado, 06095, no era una combinación de cifras cualquiera. Su terminación, el cinco, es mucho más que un número: es su amuleto. De hecho, Fernando cuenta que, durante toda su vida, ha jugado la lotería apostando por esta terminación. Pero, hasta entonces, la suerte no se había puesto de su parte.

“Para mí es un número importante porque es el mes en el que nací. Yo vine al mundo un 8 de mayo. Además, algunos de mis hijos y familiares cercanos nacieron en este mes. Por lo tanto, de alguna manera u otra, el número cinco siempre ha estado presente en mi vida”, cuenta.

“Si con algún número tenía que ganar la lotería, iba a ser con este, y así fue”, añade emocionado, todavía acomodado en la silla, aunque con la taza de café ya vacía.

Lo que Fernando no se podía imaginar es que, tan solo unos días más tarde, el número cinco le daría una gran alegría en aquel histórico 2020, marcado por la pandemia del coronavirus, el comienzo de una nueva crisis económica y la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.

Segundo premio en la Lotería de Navidad 2020

“Nuria, que me ha tocado”, gritó, exhausto, a su hija, que le acompañaba sentada en el sofá, viendo como los niños del colegio San Ildefonso giraban los bombos más famosos del país.

Desde el primer momento, ella supo que no se trataba de una broma. Aquella excitación en su tono de voz no la impostaría ni el mejor de los actores.

Fernando había ensayado, durante años, este momento en su cabeza. Sin ir más lejos, en la víspera del sorteo, había mantenido la clásica conversación con su hija: “¿Te imaginas que mañana me toca la lotería?”.

Aquel 22 de diciembre de 2020, le invadió una oleada de excitación. Sin embargo, en ese preciso instante nacieron también dos de sus mayores obsesiones.

La primera, que el décimo no se perdiese. Y, la segunda, que no se enterase mucha gente, ya que, durante su matrimonio, le hizo una promesa a su mujer y aseguró que lo cumpliría si, algún día, le tocaba la lotería.

“Desde que nos casamos, mi mujer y yo acordamos que, si en algún momento ganábamos algún premio en la lotería, todo ese dinero lo íbamos a repartir entre nuestros hijos. Afortunadamente, he conseguido cumplir este propósito antes de morir. Pero, por desgracia, mi mujer no ha podido vivirlo conmigo”.

Frente a las escenas que se forman en las administraciones de lotería, con la famosa lluvia de cava y las típicas frases estilo “esto me servirá para tapar algún agujero”, Fernando se mantuvo en silencio, alejado de la atención de los medios de comunicación, con el único objetivo de cumplir aquello que le había prometido a su mujer.

“Hasta este momento, siempre me había tocado el reintegro, y con eso me conformaba. Con este dinero, iba jugando, siempre con la esperanza de que, algún día, pudiese ayudar a mis hijos económicamente. Finalmente, en el momento en el que menos lo esperaba, me tocó, y me llevé una alegría”, relata, orgulloso de haber cumplido su promesa.

En este contexto, Fernando afirma que el principal cambio que el premio trajo a su vida fue la satisfacción de poder ayudar a sus hijos y nietos económicamente, algo que, hasta ese momento, no había sido posible.

Ganar la lotería: ¿incrementa la felicidad?

Han pasado dos años y solo una decena de personas saben que le tocó la lotería. Muchas veces le preguntan “¿Eres más feliz desde que te tocó la lotería?”. Invariablemente, responde que no, afirmando que sigue siendo el mismo de siempre.

Este 22 de diciembre, Fernando jugará, como cada Navidad, su décimo de lotería, apostando, una vez más, al número cinco. Sin embargo, no lo hace muy convencido, ya que tiene la sensación de que su cupo de suerte está cubierto. No obstante, anima a jugar a todo aquel que se lo pueda permitir.

“Hay que jugar a la lotería, porque siempre va a haber alguien a quien le toque. Y, quién sabe, quizás algún día, ese alguien seas tú. Lo importante es no perder nunca la esperanza”, afirma con convicción.

De la misma manera, recuerda que, al igual que este dinero llega un día de improviso, otro día, se va. Por este motivo, Fernando aconseja a aquellos afortunados en el sorteo de este año, actuar con cabeza fría, porque conseguir el dinero es complicado, pero gastarlo es más fácil.