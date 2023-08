¿Son saludables los yogures de proteínas? La cantidad que deberías consumir, según los expertos

En los últimos meses, no son pocos los influencers de fitness, de nutrición, de dietas o de salud que han hablado -y hasta recomendado- a través de sus redes sociales de los yogures de proteínas. Un producto que ha copado buena parte de los lineales de los supermercados y que ha ganado cierta popularidad sobre todo entre los deportistas o aquellos que buscan perder peso. Pero ¿realmente son saludables? ¿Qué dicen los expertos sobre su consumo?

Fátima Fernández, graduada en Nutrición Humana y Dietética, especializada en seguridad alimentaria y actual nutricionista en Serunion, sostiene que los yogures de proteína, que ayudan a incrementar la ingesta de prótidos, aportan al organismo los siguientes beneficios:

Contribuyen a la formación y mantenimiento de masa muscular .

. Favorecen a la reparación de tejidos como la piel y el pelo.

Intervienen en nuestro sistema inmune.

Son mensajeras entre diferentes procesos biológicos.

Regulan los niveles de a zúcar en sangre.

Favorecen la pérdida de peso: al estar enriquecidos en proteínas, tienen una textura más densa. Por este motivo, producen una mayor saciedad y evitan que se ingieran otro tipo de alimentos más calóricos y dulces.

Por su parte, María Riestra, médico especialista en Endocrinología y Nutrición y miembro del Comité Gestor del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), explica que este alimento tiene mayor contenido proteico que un yogur convencional, la mayoría entre 10-12 gramos de proteína por cada 100 gramos de yogur. Es decir, aproximadamente el doble de proteínas que contiene un yogur natural al uso.

No obstante, la endocrinóloga alerta de que no todos los yogures tienen la misma cantidad de proteína. En concreto, aquellos que tienen frutas o están saborizados, tienen colorantes y edulcorantes, no son aconsejables ingerir en exceso. Como alternativa, Riestra recomienda escoger un yogur de proteínas natural.

Yogures de proteínas o yogures regulares

Si se comparan con los yogures naturales, los de proteínas pueden presentar un mayor contenido calórico. Sin embargo, por su composición alta en proteínas, son bastante saciantes. Por este motivo, en el contexto de una dieta enfocada a la pérdida de peso, son una buena opción, un snack saludable que puede evitar el picoteo entre horas.

Es precisamente este contenido proteico adicional su mayor beneficio, ya que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre.

En términos de grasas, si ambos yogures se fabrican con el mismo tipo de leche, ya sea entera o desnatada, serán prácticamente iguales.

Ambas expertas inciden en que la ingesta recomendada de yogures de proteínas puede variar dependiendo de las circunstancias individuales, como la edad, el peso, la actividad física y el estilo de vida. Por ejemplo, para aquellos que hacen ejercicio regularmente, un yogur de proteínas después del entrenamiento puede ser una buena opción para favorecer la recuperación muscular.

Por su parte, en aquellas personas que lleven a cabo una dieta de perdida de peso, se recomienda el consumo de un yogur de proteína a media mañana o en la merienda para así obtener un efecto saciante, No obstante, la Dra. Riestra explica que una cantidad entre uno y tres yogures de proteínas diarios en una persona sana se podría considerar saludable.

Contraindicaciones y precauciones en el consumo de yogures de proteínas

A pesar de sus múltiples beneficios, los yogures de proteínas no son adecuados en todas las situaciones y, en casos de ciertas condiciones de salud y alergias, es aconsejable evitar su consumo. Por ejemplo, aquellas personas con insuficiencia renal o hepática, o que padecen de gota, necesitan limitar su ingesta de proteínas, lo que hace que los yogures enriquecidos con proteínas no sean la opción más recomendable para ellos.

La endocrinóloga también recomienda evitar su consumo en algunas enfermedades del metabolismo de la proteína, como la enfermedad de Jarabe de Arce, trastorno por el cual el cuerpo no puede descomponer ciertas partes de proteínas.

Además, para quienes son alérgicos a la proteína de la leche de vaca o intolerantes a la lactosa, los yogures de proteínas tampoco son una elección adecuada. En estos casos, es fundamental buscar alternativas que se adapten a las necesidades y limitaciones dietéticas individuales, siempre buscando asesoramiento médico y nutricional antes de incorporar nuevos productos a la dieta.

Alternativas saludables a los yogures de proteínas

Si bien los yogures de proteínas son una opción eficiente para incrementar la ingesta de proteínas, existen alternativas saludables que pueden considerarse. "Productos lácteos como el yogur griego sin azúcares añadidos, el requesón, el queso fresco y la mozzarella ofrecen una rica fuente de proteínas de alto valor biológico, similares a las presentes en los yogures enriquecidos con proteínas", explica Fátima Fernández.

Estos alimentos, además de su contenido proteico, pueden generar saciedad, contribuyendo a un control eficaz del apetito. Por lo tanto, según cuenta la especialista, son una opción considerable para aquellos que buscan fuentes de proteínas asequibles y nutritivas en su dieta, sin renunciar al sabor y la variedad.