Save the Children ha lanzado un informe sobre el uso de internet y redes sociales en niños, niñas y adolescentes. El documento se centra en el conocimiento de los menores frente a los peligros que ofrece el entorno digital.

La investigación, para la que se han realizado encuestas a 3.315 adolescentes de 14 a 17 años en España, señala que casi 9 de cada 10 adolescentes se conectan varias veces al día a internet o están permanentemente conectados. Además, el 58% utilizan internet de manera habitual desde los 11 años, y casi 1 de cada 3 lo utiliza de manera habitual desde antes de cumplir los 10 años.

El informe, publicado este jueves por la ONG, destaca que solo tres de cada diez niños tienen límites paternos para conectarse a Internet y únicamente al 38% ha recibido explicaciones sobre los posibles riesgos a los que se enfrentan en la red por parte de sus familiares. Además, el 37% de adolescentes aseguran saber cómo saltarse las medidas de control.

Utilizan internet principalmente para entrar en las redes sociales (79,8%), el consumo de contenidos (78%) y la comunicación (75%). Las chicas escuchan más música y ven más series o películas, además de comprar, mientras que ellos ven más contenido de otros creadores y se informan más. También los chicos juegan más en línea, siendo casi el 75% de los chicos frente al 15% de las chicas, el dato con mayores diferencias de la encuesta.

Andrés Conde, director de Save the Children, ha comunicado que "el mundo digital ofrece posibilidades para ejercer derechos de los niños y niñas como son el derecho a la educación, a la información, libertad de expresión o el de asociación". Sin embargo, "sabemos que también corren riesgos cuando están conectados"

Riesgos para la infancia

La exposición al contenido erótico y pornográfico es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan niños, niñas y adolescentes por internet. El informe indica que casi seis de cada diez adolescentes han encontrado este tipo de contenido sin buscarlo.

"Puede tener consecuencias muy negativas para su desarrollo, ya que genera en ellos una percepción de las relaciones sexuales basadas en un modelo patriarcal que incluso erotiza la violencia contra las mujeres. Estas consecuencias se agravan cuando llevan estas conductas sexuales a sus propios encuentros", ha apuntado Conde.

Otro peligro al que se enfrentan en la red es el contacto con personas desconocidas. Uno de cada tres adolescentes contacta con desconocidos a través de internet, y el 23% afirma que sí se encontraría con una persona desconocida.

Violencia en la red

El informe también hace hincapié en las formas de violencia que puede sufrir la infancia en el entorno digital, así como el conocimiento de los menores sobre delitos como el abuso sexual infantil a través de la red, conocido como grooming, el ciberacoso o la violencia de género.

Para uno de cada tres adolescentes, enviar fotos de carácter sexual sin permiso no cree que sea o deba ser un delito, o no está seguro de que deba serlo. Siendo el porcentaje en chicos del 40% y de chicas del 26%.

Uno de cada cuatro adolescentes no sabría dónde denunciar un caso de violencia en línea. Los mensajes de odio para un 43% de los encuestados no creen o no están seguros que sea un acto delictivo. De nuevo, el número de chicos que no cree que estas conductas lo sean o deban serlo es mayor que el de chicas, situándose en casi el 50% frente al 37%.

"Aunque una mayoría identifica ciertas conductas como delitos, no deja de ser preocupante que haya porcentajes significativos que no las identifiquen, bien porque piensen que estas no son delitos, porque piensen que no deben serlo o porque no lo sepan. El primer paso para protegerse de la violencia es saber identificarla", ha señalado el director de Save the Children.

Save the Children considera "prioritario" que la Administración pública y las plataformas de internet garanticen "la aplicación efectiva de la edad mínima de acceso a los servicios y contenidos digitales" y propone la implementación de "mecanismos efectivos para prevenir la violencia y el acceso al contenido perjudicial en internet"

Además, ha pedido desplegar todas las medidas de la ley de protección a la infancia tras la publicación del informe, así como ofrecer a los menores una formación completa tanto en educación afectivo-sexual, igualdad y diversidad, como en el uso responsable de internet y las nuevas tecnologías.